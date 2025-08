"Hoàng tử" Hy Lạp Tsitsipas chia tay mỹ nhân, fan nữ lớn tuổi muốn "bắt về nuôi"

💌 Fan nữ lớn tuổi muốn... nhận nuôi Tsitsipas

Trong trận đấu giữa Stefanos Tsitsipas và Christopher O'Connell ở vòng 2 Canadian Open, ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc thú vị của một nữ cổ động viên trung niên trên khán đài.

Cụ thể, cô cầm tấm biển có inh hình Tsitsipas kèm dòng chữ "I'm too old to date you, can I adopt you?" (Quá lớn tuổi để hẹn hò với cưng, vậy chị có thể nhận nuôi cưng được không?).

Fan nữ "thả thính" Tsitsipas

Hành động đáng yêu và hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và "gây bão" trên mạng xã hội. Bất chấp có sự cổ vũ từ fan, Tsitsipas vẫn nhận thất bại 1-2 chung cuộc và dừng bước ngay trận ra quân Canadian Open.

🌪 Quãng thời gian sóng gió của "Thần Hy Lạp"

Tsitsipas đang trải qua giai đoạn khó khăn cả trong lẫn ngoài chuyên môn. Sau khi kết thúc năm 2024 với vị trí thứ 11 ATP, tay vợt người Hy Lạp tiếp tục sa sút không phanh và liên tiếp bị loại sớm khỏi những giải đấu lớn trong năm 2025 như Australian Open (vòng 1), Roland Garros (vòng 2), Wimbledon (vòng 3), thậm chí tụt xuống hạng 30.

Cuối tháng 7, Tsitsipas chia tay HLV Goran Ivanisevic sau thời gian ngắn hợp tác. Vị chuyên gia từng làm việc với Djokovic cho rằng anh có tiềm năng nhưng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ngoài sân đấu và thiếu quyết tâm cải thiện bản thân.

Đáng nói hơn, tay vợt người Hy Lạp quyết định tái hợp bố của mình, ông Apostolos Tsitsipas. Cha con Tsitsipas nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn, hợp - tan liên tục trong quá khứ.

Tsitsipas liên tục vướng vào rắc rối ngoài chuyên môn

💔 Khủng hoảng vì chuyện tình cảm?

Ngoài ra, người hâm mộ còn dành sự quan tâm cho mối quan hệ giữa Tsitsipas và bạn gái, nữ tay vợt Paula Badosa. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 nhưng gần đây, dư luận cho hay họ đã chia tay trong quãng thời gian tham dự Wimbledon.

Tin đồn càng trở nên rõ ràng khi cả hai hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, đồng thời xóa các bài đăng chung. Mới nhất, Badosa xác nhận tham gia nội dung đôi nam nữ ở US Open 2025 cùng tay vợt Jack Draper thay vì Tsitsipas. Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận, những động thái này khiến người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi về mối quan hệ của cặp đôi.