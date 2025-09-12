Nóng nhất thể thao sáng 12/9: Alcaraz tiết lộ ám ảnh về Sinner cả khi tập luyện

Alcaraz tiết lộ ám ảnh về Sinner khi tập luyện

Ở tuổi 22, Alcaraz thừa nhận phần lớn quá trình chuẩn bị của mình đều hướng đến việc đối phó với Sinner, người được xem là thước đo cho sự tiến bộ và phát triển của anh. Những cuộc so tài giữa họ đã trở thành chuẩn mực cho sự kịch tính và chất lượng của quần vợt hiện nay.

Alcaraz ám ảnh về cuộc cạnh tranh với Sinner

Alcaraz chia sẻ bản thân ám ảnh về Sinner cả khi tập luyện: "Việc luyện tập của tôi chủ yếu tập trung vào việc xem mình có thể cải thiện như thế nào để đánh bại Sinner. Mỗi lần đối đầu, chúng tôi đều đẩy nhau đến giới hạn. Đó là một cuộc cạnh tranh đặc biệt, thật tuyệt khi chia sẻ danh hiệu lớn với anh ấy và hướng tới những mục tiêu lớn".

Boris Becker tin rằng Djokovic từ bỏ cơ hội vô địch US Open

Djokovic đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể làm nên khác biệt ở US Open 2025. Huyền thoại làng quần vợt Boris Becker đưa ra bình luận về cơ hội để "Nole" chinh phục sân chơi này trong những năm tiếp theo: "Djokovic thừa nhận khó có thể vô địch Grand Slam vì ảnh hưởng tuổi tác và sức mạnh của các tay vợt trẻ như Alcaraz và Sinner. Điều này có nghĩa gì? Liệu cậu ấy sẽ dừng lại vào một thời điểm nào đó?

Hiện Djokovic vẫn mơ về việc bảo vệ tấm HCV khi bước tới Olympic 2028. Nhưng vẫn còn ba năm nữa cho hành trình này, tôi cho rằng điều này không thực tế. Còn với US Open, tôi cảm thấy như cậu ấy đã nói lời chia tay".

Raducanu hứng khởi tập luyện cho Korea Open

Emma Raducanu đã thay đổi lịch trình. Cô không chọn thi đấu ở Billie Jean King Cup Finals, thay vào đó dự Korea Open với vé đặc cách. Raducanu đã thể hiện sự hứng khởi lớn khi chuẩn bị bước đến sân chơi này. Cô đăng dòng trạng thái khi tập luyện cho giải: "Nắng tháng 9, tuần tốt đẹp đang chờ tôi".

Dana White lên tiếng về thù lao hàng trăm triệu USD trận Canelo vs Crawford

Chủ tịch UFC Dana White đã lên tiếng về thông tin trận siêu quyền anh giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford có mức thù lao khủng, lên tới hàng trăm triệu USD: "“Ở UFC, tiền được phân bổ cho toàn bộ võ sĩ. Bạn kiếm được đúng với những gì bạn làm được. Nếu bạn là ngôi sao lớn như Conor McGregor hay Ronda Rousey, bạn có thể kiếm bộn từ doanh thu bán bản quyền truyền hình.

Hãy nghĩ xem các nhà tổ chức phải trả bao nhiêu để nhà vô địch tuyệt đối Canelo thượng đài, bao nhiêu để nhà vô địch bất bại như Crawford chuyển hạng cân thi đấu. Mức thù lao 100 triệu USD ư? Hoàn toàn có thể".