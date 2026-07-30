Không phải Carrick, Maresca hay Alonso, ai là đối thủ đáng gờm nhất của Arteta & Arsenal?

Arteta giờ là "trùm"

Premier League 2026/27 sẽ là mùa giải rất thú vị cho nhà tân vô địch Arsenal của HLV Mikel Arteta. Ông và các học trò cuối cùng đã lên đỉnh bóng đá Anh sau khi lật đổ thành công Liverpool lẫn ngăn chặn màn bám đuổi của Man City. Đáng nói là sau mùa giải vừa qua, cả 2 đối thủ này, cộng thêm Chelsea, Tottenham đều đã thay HLV trưởng, còn MU sẽ có mùa hoàn chỉnh đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.

Arsenal của Mikel Arteta không còn phải đối phó với Pep Guardiola từ mùa này

Một chương mới mở ra và Arteta sẽ là “ông trùm” bảo vệ vị trí của mình trước Carrick, Alonso, Maresca, De Zerbi, Iraola cộng thêm những đối thủ quen thuộc khác như Unai Emery. Đối thủ lớn nhất của Arteta, Pep Guardiola, đã rời cuộc chơi, vậy ai sẽ là “kỳ đà cản mũi” số 1 của Arteta sắp tới?

Arsenal vô địch nhưng họ không hẳn mang lại hình ảnh của một nhà chinh phục bất khả chiến bại. Chưa kể với kỳ World Cup vừa diễn ra, nhiều trụ cột của họ đã tiến rất sâu trong giải và sẽ trở về mới trạng thái mệt mỏi, cần đến nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng sẽ là những yếu tố khiến Arteta phải xoay xở.

Trong khi đó, có một sự lạc quan mới ở MU từ khi Carrick lên nắm quyền, và Chelsea cũng đã chứng kiến Xabi Alonso bước đầu đặt dấu ấn của mình lên chiến thuật và chuyển nhượng. Tottenham rất chịu khó tuyển quân cho HLV De Zerbi, còn Man City thì đã chuẩn bị trước cho sự chuyển giao thời hậu Guardiola, khi đội hình City có không ít cầu thủ gia nhập trong 1-2 năm cuối thời Pep, giúp Enzo Maresca không phải chịu sự xáo trộn.

Chuyên gia ứng biến

Nhưng đối thủ thực sự khó nhằn cho cá nhân Arteta nhất, đó chính là Andoni Iraola của Liverpool. Không khí tại Anfield thời gian gần đây không quá lạc quan vì bên cạnh việc thay tướng và Mohamed Salah ra đi, đội còn chứng kiến sự thay đổi các vị trí lãnh đạo ở hậu trường.

Iraola được trao trọng trách khôi phục sức mạnh của Liverpool

Iraola đã rất thành công tại Bournemouth và xem ra ông được chọn thay Arne Slot bởi khả năng tùy cơ ứng biến của mình. Như chính Iraola gần đây nói, kinh nghiệm thi đấu cho Athletic Bilbao gần cả sự nghiệp đã khiến ông học được cách xoay sở và phát huy tối đa những gì đang có, bởi Athletic là một CLB chỉ dùng cầu thủ xứ Basque nên không thoải mái trong chuyển nhượng.

Cũng vì thế mà Iraola không có đấu pháp “tủ” nào cả. Maresca, De Zerbi, Alonso đều có hệ thống ưa thích, cả Carrick cũng hay dùng 4-2-3-1 từ thời ở Middlesbrough và đây lại là sơ đồ tương thích với Bruno Fernandes ở MU. Nhưng Iraola thì không, HLV Sean Dyche mới đây đã nói về trải nghiệm đối đầu Iraola tại Bournemouth.

“Tôi nghĩ về cơ bản, Iraola muốn chơi thứ bóng đá kiểu các giải hạng dưới nhưng ở tốc độ và chất lượng cao hơn. Đội của Iraola sẽ làm đối thủ mệt lả cho tới khi họ chịu trận. Cách đá của họ rất giàu tốc độ và năng lượng”, Dyche nói trong một cuộc trò chuyện với Paul Scholes và Nicky Butt.

“Khi tôi ở Everton, trận đầu tiên đối đầu ông ấy chúng tôi đã đá tưng bừng vì lúc đó ông ấy vẫn còn thử chơi theo kiểu Tây Ban Nha ở CLB mới (Everton thắng 3-0). Nhưng khi gặp lại lần tiếp theo, đội của ông ấy chẳng khác gì ném bom vào cuống họng chúng tôi vậy. Hậu vệ biên của chúng tôi bị quặt như chong chóng và trung vệ thì liên tục phải chạy giật lùi. Đó là một đội bóng hoàn toàn khác và ông ấy đã rất xuất sắc thay đổi họ chỉ sau vài tháng (Bournemouth thắng 2-1)”.

"Nắm thóp" đồng hương

Khởi đầu của Iraola tại Bournemouth không như ý khi phải mất tới 10 trận ông mới có thắng lợi đầu tiên, một trong những trận đó chứng kiến Arsenal thắng dễ 4-0 trước “The Cherries”. Chưa kể quyết định bổ nhiệm Iraola của Bournemouth đến sau khi họ sa thải Gary O’Neil, người có công lớn đưa CLB trụ hạng rất an toàn ở mùa trước đó sau khi tiếp quản đội giữa mùa giải, khiến nhiều fan tỏ ra không hài lòng.

Arteta đã thua tới 3/4 trận gần nhất đối đầu Iraola

Đáng nói là ngay từ khi phỏng vấn cho vị trí HLV trưởng, Iraola đã nói với ban lãnh đạo Bournemouth rằng ông cần đến tầm tháng 10 hoặc tháng 11 để cho ra kết quả tích cực, và nếu họ đồng ý thì bổ nhiệm ông. Đúng như lời nói, Bournemouth của Iraola thắng 7 hòa 1 và thua 1 từ cuối tháng 10 cho tới hết năm 2023 ở Premier League, họ đại thắng MU 3-0, hòa Aston Villa 2-2 và chỉ thua mỗi Man City.

Liverpool có lẽ cũng lường trước điều đó trước khi chọn Iraola, nên nếu mùa giải của “The Reds” khởi đầu không tốt, các fan hãy kiên nhẫn. Việc Bournemouth bất bại toàn bộ lượt về mùa giải 2025/26 vừa qua bất chấp mất Antoine Semenyo, cho thấy một khi đội bóng đã bắt nhịp chiến thuật của Iraola thì họ sẽ trở thành một trong những đối thủ khó nhằn nhất Premier League.

Và như đề cập ở trên, Mikel Arteta sẽ phải rất rén khi đụng độ đồng hương. Arsenal thắng đậm cả 2 trận gặp Bournemouth mùa 2023/24, nhưng sang mùa sau thua sạch cả 2 lượt, trong đó có màn thua ngược 1-2 ngay tại Emirates. Sang mùa 2025/26, Arsenal thắng đầy vất vả 3-2 tại Vitality hồi tháng 1 đầu năm nay, nhưng hy vọng vô địch của họ bị một đòn giáng mạnh khi một lần nữa thua Bournemouth ngay tại Emirates với cùng tỷ số 1-2 hồi tháng 4.

Rốt cuộc chính Bournemouth và Iraola đã "làm phước" cho Arsenal khi ngáng chân Man City 1-1 và đưa “Pháo thủ” lên ngôi vô địch, thậm chí họ đã suýt thắng cho tới phút 90+5. Giờ Iraola đã ở một CLB có tài chính và nền tảng mạnh hơn chứ không phải chịu cảnh đội hình thay đổi ở Bournemouth nghèo túng, Arteta và các cầu thủ Arsenal sẽ khó có thể ngồi yên.