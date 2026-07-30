Tây Ban Nha phát hành tiền đặc biệt mừng chức vô địch World Cup 2026

Đồng xu kỷ niệm này sẽ do nhà máy Tiền tệ và Tem thư Quốc gia Tây Ban Nha - cơ quan chịu trách nhiệm đúc tiền và in tiền giấy của quốc gia - đảm nhận sản xuất. Số lượng phát hành sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 50.000 bản với nhiều mệnh giá. Nó có giá trị trên toàn thế giới. Những nhà sản xuất hy vọng họ có thể biến đây trở thành một vật phẩm hiếm hoi và vô cùng giá trị đối với giới sưu tầm.

Phiên bản mẫu của tiền xu

Về thiết kế, mặt trước của đồng xu khắc họa chân dung Quốc vương Felipe VI, đi kèm dòng chữ "Felipe VI Rei da Espanha" (Felipe VI - Quốc vương Tây Ban Nha). Viền ngoài của mặt trước được trang trí tinh xảo bằng các chi tiết hình cầu nhỏ, tạo nên vẻ sang trọng và hiện đại. Trong khi đó, mặt sau mang tính biểu tượng cao với logo chính thức của kỳ World Cup 2026 được in hoa nổi bật.

Với số lượng giới hạn cùng thiết kế mang đậm giá trị lịch sử, sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành món quà kỷ niệm độc đáo, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng như các nhà sưu tầm tiền tệ trên khắp thế giới.

4 năm trước khi tuyển Argentina vô địch thế giới, quốc gia Nam Mỹ cũng phát hành một tờ tiền đặc biệt. Argentina đưa hình ảnh siêu sao Lionel Messi lên tờ tiền có mệnh giá 1.000 Peso. Sự lựa chọn mệnh giá này chứa đựng ý nghĩa đặc biệt khi con số khởi đầu bằng "10" - trùng khớp với số áo đấu huyền thoại của Messi.

Mặt trước tờ tiền chân dung Lionel Messi cùng thông tin tri ân đóng góp vĩ đại của anh cho bóng đá nước nhà. Mặt sau khắc họa hình ảnh tập thể đội tuyển Argentina nâng cao cúp vàng cùng HLV Lionel Scaloni. Việc phát hành tiền kỷ niệm vốn không hoàn toàn xa lạ tại Argentina. Quốc gia này từng phát hành đồng xu đặc biệt nhân dịp đăng quang World Cup lần đầu tiên vào năm 1978.