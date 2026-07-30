Mourinho & cuộc chiến ngầm ở Real Madrid: Không ít cầu thủ chờ ông bị sa thải

Chúng ta chưa biết mùa giải đầu tiên Real Madrid của Jose Mourinho sẽ đá thế nào và khả năng cạnh tranh danh hiệu ra sao. Nhưng 1 tháng trước khi mùa giải khởi tranh, đã có thể nói rằng “Người đặc biệt” sẽ vướng vào một cuộc chiến, mà đối thủ sẽ là những cầu thủ ông không muốn dùng.

Mourinho muốn đuổi, Camavinga (phải) vẫn hiện diện trên sân tập Real Madrid

Gần đây đã xuất hiện một câu chuyện trên báo chí TBN, rằng Jose Mourinho đã thường xuyên dành cho Eduardo Camavinga những thông điệp rất thẳng thắn và rõ ràng. Ông không có tiền vệ người Pháp trong kế hoạch của mình và sẽ rất khó để anh được ra sân, nên tốt nhất là anh nên đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Câu trả lời của Camavinga: Không đi đâu hết. Camavinga có thể ngồi rung đùi hưởng lương tới khi hợp đồng hết hạn, chưa kể anh được sống ở Madrid là một thành phố tuyệt vời. Mourinho không đổi ý về anh? Không vấn đề gì, thậm chí Camavinga sẽ chơi trò chơi sinh tồn và chờ xem Mourinho trụ lại Bernabeu được bao lâu.

Không chỉ Camavinga, cả Raul Asencio lẫn Thiago Pitarch đều đã có câu trả lời tương tự và từ chối mọi sự quan tâm bên ngoài, mà 2 cầu thủ này còn chưa được trả lương cao như Camavinga. Với việc Mourinho văng khỏi Fenerbahce và Benfica chỉ sau 1 năm thì đúng là những cầu thủ này có cơ sở để làm điều đó, chưa kể họ vẫn còn khá trẻ và sau này chuyển sang CLB khác vẫn được.

Mourinho khó có thể dùng thói quen thị uy cầu thủ của mình vào năm 2026

Một thực tế là vào năm nay 2026, có lẽ Camavinga lẫn Asencio và Pitarch đều đã biết cách đối xử với cầu thủ mình không muốn dùng của Mourinho, điển hình là vụ Henrikh Mkhitaryan (“đi đi, để tôi còn lấy Alexis”). Camavinga có trẻ đến đâu cũng đã ở trong làng bóng đá đủ lâu để chai sạn với những trò đó, Mourinho có nhắn tin hàng ngày rằng “đi đi, để tôi lấy được Rodri”, Camavinga có khi càng muốn phản kháng hơn.

Chưa kể với tình trạng chấn thương khá tồi tệ ở Real Madrid những mùa qua, Camavinga hay Asencio đá được thì e rằng Mourinho vẫn phải đưa họ vào thi đấu. Khi đó những nguyên tắc của ông đều sẽ phải bị gạt sang để lo kết quả, và đây cũng sẽ là một cú đánh mạnh vào thói quen “bắt nạt ai đó để thị uy với số đông” của Mourinho.

Florentino Perez đã đưa Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid với hy vọng ông sẽ trị được các cầu thủ và đưa họ vào khuôn khổ. Tuy nhiên trong đội hình Real Madrid có không ít người dù sẽ không được trọng dụng nhưng cũng không dễ để dứt bỏ. Mourinho sẽ không thể dùng thói quen trị quân của mình nếu không muốn tạo ra những căng thẳng có thể làm hỏng sự đoàn kết nội bộ.