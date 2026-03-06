Hot girl Anh Thơ giật giải "Hoa khôi", hội vật làng còn vô số "đóa hồng" đẹp không kém

Được khán giả ưu ái gọi là “hot girl đấu vật”, nhưng với Anh Thơ, đó chỉ là danh xưng do người hâm mộ mê vật dành tặng cho cô gái quê Bắc Ninh. Mới đây, tại sới vật thôn Thư Cưu, Cổ Loa (Hà Nội), người đẹp cao 1m72 bất ngờ được trao danh hiệu “Hoa khôi nữ” cùng phần thưởng 6 triệu đồng, giải thưởng mang quy mô hội làng nhưng tạo ra hiệu ứng chưa từng có tiền lệ.

Anh Thơ nhận giải "Hoa khôi" vật với trị giá 6 triệu đồng

Hiệu ứng mới cho đấu vật nữ

Ngay sau khi nhận giải, Anh Thơ lập tức khoe giải "Hoa khôi vật" lên trang cá nhân. Không lời hoa mỹ, không tuyên bố dài dòng, nhưng bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận.

Phần lớn ý kiến thể hiện sự ủng hộ như: “Em tuyệt lắm”, “Xứng đáng”, “Ngưỡng mộ em, xinh đẹp tài giỏi”, “Phải 60 triệu mới xứng đáng”, bình luận khác khẳng định “Có giải Hoa khôi nào Thơ cũng ẵm hết”. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, ngoài Anh Thơ, sới vật còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác.

Từ trước tới nay, sới vật hội làng chủ yếu tôn vinh thành tích chuyên môn. Việc trao danh hiệu “Hoa khôi nữ” cho một đô vật gần như chưa có tiền lệ rõ ràng. Chính vì vậy, quyết định của sới vật Thư Cưu được xem là động thái “thức thời”.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành “khán đài thứ hai”, yếu tố hình ảnh, cá tính và sức hút cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các nữ đô không chỉ thi đấu, mà còn góp phần quảng bá vật cổ truyền tới giới trẻ.

Danh hiệu “Hoa khôi vật” vì thế không chỉ tôn vinh nhan sắc, mà còn ghi nhận sức ảnh hưởng, tinh thần cống hiến và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông.

Hội làng còn vô số “đóa hồng”

Nếu mô hình này được nhân rộng, Anh Thơ chắc chắn không phải cái tên duy nhất có cơ hội tỏa sáng. Làng vật hội xuân những năm gần đây xuất hiện nhiều nữ đô vừa có chuyên môn, vừa sở hữu ngoại hình nổi bật.

Hòa “Bưởi” được biết đến với lối đánh mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu nam đô nặng ký. Sự lì lợm và cá tính giúp cô luôn thu hút đám đông mỗi khi bước lên sới

Thu An lại gây thiện cảm nhờ phong thái điềm tĩnh, thi đấu chắc chắn. Cô không ồn ào nhưng luôn biết cách ghi điểm bằng kỹ thuật và sức bền

Ứng Thị Thơm là gương mặt tài năng, có lợi thế hình thể và sự tự tin trước đối thủ. Mỗi lần xuất hiện tại hội làng, cô đều nhận được lượng theo dõi đáng kể trên mạng xã hội

Kim Anh (đô vật đứng giữa) nổi bật với phong cách thi đấu quyết liệt, thường góp mặt ở nhiều sới vật lớn nhỏ miền Bắc

Còn Hương Khánh Ly lại mang hình ảnh hiện đại, cá tính, táo bạo, màu sắc riêng giữa dàn nữ đô

Đặng Thị Linh (bên phải) xinh đẹp, mạnh mẽ, luôn thi đấu với vẻ mặt lạnh lùng trên sới vật

Vân Trang (bên trái) mới bước lên sới vật lần đầu tiên ở Phùng Xá 2026, nhưng cô cũng là một ứng viên nặng kí cho giải "Hoa khôi" nếu tiếp tục tham gia thi đấu

Mỗi người một phong cách, một thế mạnh. Nếu các sới vật tiếp tục trao giải “Hoa khôi”, cơ hội sẽ chia đều cho nhiều “đóa hồng” khác, tạo nên cuộc đua thú vị mỗi mùa hội.