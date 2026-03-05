Người đẹp tố bị quấy rối khi đấu vật, Hiếu "khổng lồ" lên tiếng bảo vệ

Vụ việc nữ đô vật Hương Khánh Ly đăng tải bài viết tố bị quấy rối sau một trận vật hội làng những ngày đầu xuân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói, thay vì nhận được sự đồng cảm tuyệt đối, cô lại phải hứng chịu làn sóng bình luận khiếm nhã, thậm chí bị đổ lỗi ngược.

Khánh Ly đang là nhân vật được người dùng mạng bàn tán rất nhiều

Từ bài đăng tố quấy rối đến “bão” chỉ trích

Trên trang cá nhân, Khánh Ly cho biết cô bị một số cá nhân có hành vi, lời nói thiếu tôn trọng sau khi tham gia thi đấu vật tại hội làng. Tuy nhiên, phần bình luận bên dưới lại chia thành hai luồng đối lập.

Một bộ phận người dùng mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng việc thi đấu thể thao, đặc biệt là môn vật vốn có trang phục đặc thù, ôm sát cơ thể, và không thể vì thế mà hợp thức hóa hành vi quấy rối. Nhiều ý kiến nhấn mạnh: “Văn minh hay không là do người bình luận, không phải do người mặc”.

Song song đó, không ít bình luận lại xoáy vào trang phục của nữ đô, cho rằng bộ đồ thi đấu “phản cảm”, “không phù hợp môi trường hội làng”, thậm chí ví von theo hướng miệt thị. Một số người còn quy chụp cô “cố tình câu view”, “tạo scandal để nổi tiếng”. Trước áp lực dư luận, Hương Khánh Ly đã phải giới hạn tính năng bình luận đối với bài viết.

Hiếu “khổng lồ” lên tiếng: “Mọi người nên dành sự tôn trọng cho cô ấy”

Giữa lúc tranh cãi lên cao, cựu VĐV vật nổi tiếng Hà Văn Hiếu, thường được biết đến với biệt danh Hiếu “khổng lồ” đã công khai bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.

Hiếu “khổng lồ” lên tiếng bảo vệ Hương Khánh Ly

Anh cho rằng việc một nữ đô tham gia thi đấu vật hội làng trước hết là để góp vui, lan tỏa tinh thần thể thao và giữ gìn nét đẹp truyền thống. “Mọi người nên dành sự tôn trọng cho cô ấy”, Hiếu viết.

Cựu VĐV này cũng nhắc tới câu chuyện một YouTuber từng vướng lùm xùm với ban tổ chức lễ hội vì vấn đề quay phát sóng, đồng thời cho rằng việc yêu cầu đô vật phải mặc thêm đồ lót ren, độn cao… là điều “khó hiểu”.

Phản ứng của Hiếu “khổng lồ” nhận được nhiều sự đồng tình, đặc biệt từ những người trong giới thể thao. Theo họ, việc đổ lỗi cho nạn nhân vì trang phục là một dạng tư duy nguy hiểm, dễ tạo tiền lệ xấu cho môi trường thể thao phong trào.

Ranh giới giữa truyền thống và định kiến

Vật hội làng vốn là một nét văn hóa đặc sắc trong các lễ hội đầu xuân miền Bắc. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các nữ đô xinh đẹp trên sới vật thu hút sự quan tâm lớn của khán giả và mạng xã hội.

Tuy nhiên, cùng với sự lan tỏa đó là mặt trái, hình ảnh thi đấu bị cắt ghép, phóng đại chi tiết nhạy cảm để câu view, những bình luận dung tục, và quan điểm cho rằng phụ nữ phải “ăn mặc kín đáo” mới tránh được quấy rối.

Vụ việc của Hương Khánh Ly không đơn thuần là ồn ào cá nhân. Nó phản chiếu thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, nơi ranh giới giữa góp ý và công kích nhiều khi bị xóa nhòa.