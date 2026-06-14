Nóng nhất thể thao tối 14/6: Tuyển Việt Nam All Stars thắng Thái Lan 3-2

Tuyển Việt Nam All Stars thắng Thái Lan 3-2

Ngày 14/6/2026, tại chương trình kỷ niệm 8 năm phát hành trò chơi điện tử FC Online tại Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội, tuyển Việt Nam All Stars đã tạo điểm nhấn đặc biệt ở trận đấu với đội Thái Lan All Stars, trận so tài gợi nhớ lại cuộc đua ở trận chung kết SEA Games 33 (2025 tại Thái Lan, đội chủ nhà thắng và giành huy chương vàng).

Việt Nam All Stars đã lội ngược dòng giành chiến thắng

Các thành viên của Việt Nam All Stars gồm LHAT, Nguyễn Minh, Thành Đạt, Banhmimeotom. Bên phía đội Thái Lan All Stars có JiffyJay, Newoff, Piyalerk, Bloom. Sau 5 game đấu đầy kịch tính, Việt Nam All Stars đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan All Stars. Được biết, sau trận Showmatch tại Hà Nội, Việt Nam All Stars và Thái Lan All Stars sẽ tái đấu ở Thái Lan vào ngày 21/6 tới.

Chiến thắng ở trận giao hữu này đã khép lại chương trình kỷ niệm 8 năm đầy cảm xúc và đáng nhớ dành cho cộng đồng FC Online Việt Nam; đánh dấu hành trình 8 năm phát triển không ngừng nghỉ, sự đồng hành bền bỉ giữa nhà phát hành và cộng đồng người chơi.

Xuân Thành & Tuyết Sang giành suất Taekwondo dự ASIAD 20

Trong ngày 14/6, tuyển Taekwondo Việt Nam đã tổ chức lựa chọn VĐV dự ASIAD 20 ở nội dung quyền biểu diễn. Trước một hội đồng chấm điểm gồm 9 HLV và VĐV, đội tuyển đã sát hạch 8 VĐV và chọn ra Nguyễn Xuân Thành (nam) và Châu Ngọc Tuyết Sang (nữ) để góp mặt ở ASIAD. Xuân Thành là thành viên của tuyển Taekwondo Hà Nội trong khi Tuyết Sang đại diện cho tuyển TP.HCM, cô cũng chính là em gái của VĐV Châu Tuyết Vân, người cũng nằm trong hội đồng chấm điểm.

Châu Ngọc Tuyết Sang, em gái của Châu Tuyết Vân

Alcaraz được khuyên nghỉ ngơi tới US Open

Trên Tennis Up To Date, Garbine Muguruza - cựu tay vợt nữ số 1 thế giới và hiện là Giám đốc điều hành giải Madrid Open đã lên tiếng khuyên Carlos Alcaraz nghỉ ngơi cho đến khi thực sự bình phục. Theo Muguruza, chấn thương hiện tại của "Tiểu Nadal" vô cùng phức tạp, vì vậy anh có thể cân nhắc chờ tới US Open (30/8 - 13/9) để tái xuất:

"Tôi hy vọng Alcaraz sẵn sàng cho US Open. Sân cỏ là mặt sân rất phức tạp và rủi ro cho việc trở lại. Theo những gì tôi biết, quá trình hồi phục của cậu ấy rất tốt nhưng vẫn cần thận trọng.

Osaka tiếc vì không trực tiếp cổ vũ ĐT Haiti ở World Cup

Trên mạng xã hội Threads, tay vợt Naomi Osaka đã đăng bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tới Mỹ cổ vũ ĐT Haiti: "Tôi ghen tị với tất cả những người có thể đến xem các trận đấu của Haiti ở World Cup". Được biết, cựu số 1 thế giới có cha là người Haiti.

Zverev lý giải vì sao mình chơi kém trên sân cỏ

Alexander Zverev sau khi dứt cơn hạn Grand Slam với chức vô địch Roland Garros đang nhắm tới danh hiệu Wimbledon, tuy nhiên anh thừa nhận mình không thi đấu tốt trên mặt sân cỏ vì một lý do. “Nhiều người nghĩ sân cỏ thì phải chơi quyết liệt nhưng thực ra không phải, yếu tố quyết định nằm ở khả năng di chuyển. Tôi cao 2m và nặng tận 95kg nên khó chơi như thế được. Năm 2024 tôi vẫn chơi tốt trên sân cỏ nhưng sau đó trượt chân và rạn một bên xương đầu gối, đó là điều rất dễ xảy ra trên mặt sân này”, anh nói.

Alexander Zverev

SAO UFC bị truy đuổi ở buổi họp báo UFC White House

Sean Strickland dù không thi đấu ở sự kiện UFC Nhà Trắng nhưng vẫn tìm cách “vi hành” đến buổi họp báo khi mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu. Tuy nhiên anh bị cảnh sát yêu cầu bỏ mũ ra và sau khi Strickland bị nhận mặt, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Strickland đã phải đá vào một kẻ quá khích tiếp cận mình trước khi bỏ chạy về phía xe cảnh sát và được giải cứu.

Ông bầu của Joshua tin trận gặp Fury vẫn tổ chức được vào cuối năm

Ông bầu Eddie Hearn cho biết mặc dù Anthony Joshua và Tyson Fury đều sẽ có trận đấu vào mùa hè này, cuộc đụng độ giữa họ vẫn sẽ không thay đổi lịch dự kiến diễn ra vào tháng 11. “Hợp đồng đã ghi rõ ràng và chúng tôi sẽ tổ chức trận đấu tại Anh, vì đây sẽ là trận boxing lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Nếu nó phải diễn ra trong lúc có bão tuyết thì nó vẫn sẽ diễn ra ở Anh vào tháng 11 này”, Hearn nhấn mạnh.

Rộ tin đồn Kim Kardashian sắp kết hôn với Lewis Hamilton

Báo chí Mỹ cho biết đang có tin đồn tay đua F1 Lewis Hamilton sẽ kết hôn với Kim Kardashian trong thời gian tới, sau khi hai người bắt đầu hẹn hò từ đầu năm nay. Hamilton và Kardashian gần đây thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện thể thao đình đám và họ cũng thường xuyên đăng ảnh tham gia vào các sở thích của nhau.