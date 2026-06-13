Nóng nhất thể thao chiều 13/6: Alcaraz bắt đầu tập luyện trở lại

Alcaraz bắt đầu tập luyện trở lại

Theo báo chí Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz đã bắt đầu tập luyện trở lại sau khoảng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Trong buổi tập gần nhất, tay vợt người Tây Ban Nha đã bỏ thiết bị bảo vệ cổ tay. Điều đó chứng tỏ khả năng Alcaraz tái xuất thời gian tới là rất cao. Alcaraz hiện đang ở quê nhà và rút khỏi Wimbledon.

Carlos Alcaraz

Zverev hé lộ thời điểm giải nghệ

Trong bài phỏng vấn độc quyền trên từ Bild, Alexander Zverev tiết lộ anh dự định sẽ thi đấu thêm ít nhất 10 năm nữa. Dù vừa đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở Roland Garros, tay vợt người Đức khẳng định vẫn muốn chinh phục thêm mục tiêu lớn nữa: ngôi số 1 thế giới.

“Tôi muốn tiếp tục thi đấu thêm mười năm nữa. Tôi đã đạt được mục tiêu Grand Slam rồi, và điều duy nhất tôi còn thiếu là vị trí số 1 thế giới. Dù chỉ là 1 tuần thôi cũng được. Điều đó thật tuyệt. Mặc dù với sự cạnh tranh hiện nay, điều đó sẽ rất khó khăn".

Zverev đã thỏa nguyện vô địch Grand Slam

Chuyên gia ngạc nhiên trước màn tái xuất của Serena

Chia sẻ trên Sky Sports, chuyên gia Judy Murray - mẹ của cựu tay vợt Andy Murray - tỏ ra rất ấn tượng với màn trình diễn của Serena Williams trong lần tái xuất tennis. Bước sang tuổi 44 và trải qua 3 năm nghỉ ngơi, Serena bắt cặp Victoria Mboko (hạng 9 WTA) tham dự nội dung đánh đôi ở giải Queen’s Club và xuất sắc thắng trận đầu tiên. Dù vậy, hành trình của cô bất đắc dĩ phải dừng lại do Mboko dính chấn thương nặng.

“Tôi không chắc rằng có ai thực sự nghĩ Serena sẽ quay lại sau khi giải nghệ vào năm 2022. Cô ấy đã có 2 con, nhưng vẫn tập luyện rất nhiều; rõ ràng cô ấy đã đưa cơ thể mình vào trạng thái rất tốt, đủ thể lực và sẵn sàng thi đấu trở lạ. Cô ấy cho thấy bản thân vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao", Judy Murray cho hay.

Chủ tịch UFC bị "cấm cửa" ở đại chiến Joshua - Fury

Trên ESPN, Eddie Hearn, ông bầu của Anthony Joshua tiết lộ công ty Zuffa Boxing của Dana White sẽ không được tham gia quảng bá cho trận đại chiến boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Màn so găng được chờ đợi dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Theo Eddie Hearn, "công việc kinh doanh boxing của Dana White ảm đạm đến mức phải cố gắng tìm cách để tạo dấu ấn và tham gia vào trận đấu lớn nhất trong làng boxing".

"Người đàn ông mạnh nhất nước Anh" hủy trận đấu ở sự kiện Tommy Fury - Eddie Hall

Trên Instagram, Charlie Roberts - võ sĩ tự xưng là "Người đàn ông mạnh nhất nước Anh" - xác nhận đã rút khỏi trận đấu trong khuôn khổ sự kiện chính trước thềm đại chiến boxing giữa Tommy Fury và Eddie Hall (13/6).

Ban đầu, Charlie Roberts dự kiến ​​đối đầu Armz Korleone, nhưng anh đã lĩnh trọn cú đấm từ rapper Jordan McCann trong vụ ẩu đả hồi đầu tuần và phải nhập viện với vết thương ở môi. Theo Charlie Roberts, anh "hầu như không nói được, không ăn được, không đeo được miếng bảo vệ răng và không còn khả năng chiến đấu".