Quyết Chiến dừng bước trước siêu sao hạng 3 thế giới Marco Zanetti

Ở các lượt trận vòng knock-out Ankara World Cup 2026 còn lại diễn ra tối ngày 13/6, Trần Quyết Chiến đã dừng bước khi để thua siêu sao hạng 3 thế giới Marco Zanetti. Siêu sao người Ý vượt lên dẫn 11-4 nhưng Quyết Chiến sau đó dẫn ngược lại 13-11.

Marco Zanetti với series 7 điểm và 4 điểm đã dẫn 27-14 sau hiệp đầu. Quyết Chiến thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp 2 để rút ngắn đáng kể cách biệt chỉ còn 31-33. Tuy nhiên ở những phút còn lại, Zanetti có 3 series 5 điểm để thắng 50-37 sau 27 lượt cơ và giành vé vào tứ kết.

Một số kết quả đáng chú ý khác, Martin Horn thắng 50-42 sau 21 lượt cơ trước Frederic Caudron. Dick Jaspers thắng 50-43 sau 27 lượt cơ trước Eddy Merckx. Cho Myung Woo vượt qua Green Hofman với tỉ số 50-29 sau 28 lượt cơ.

Bao Phương Vinh thắng nhà vô địch World Cup, bi-a VN chắc suất bán kết

Tại lượt trận vòng knock-out giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 diễn ra chiều ngày 13/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai cơ thủ của Việt Nam là Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh đồng loạt ra sân. Trong đó, Thanh Lực (hạng 9 thế giới) tái ngộ Berkay Karakurt (hạng 8 thế giới), cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng Thanh Lực ở vòng bảng trước đó chưa đầy 1 ngày.

Thanh Lực đề pa 13 điểm, phục hận trước sao hạng 8 thế giới

Ở lần tái ngộ này, Thanh Lực mở đầu bằng cú đề pa ghi 13 điểm. Chỉ sau 6 lượt cơ đầu, cơ thủ Việt Nam dẫn trước 21-4. Berkay Karakurt tận dụng những cú đánh thiếu chính xác của Thanh Lực để rút ngắn đáng kể cách biệt xuống còn 16-22. Dù vậy, Thanh Lực vẫn là người có lợi thế hơn sau hiệp đầu với cách biệt 26-16. Trong hiệp đấu còn lại, Thanh Lực tạo nên thế trận 1 chiều với nhiều series đẹp mắt để thắng chung cuộc 50-29 sau 19 lượt cơ, ghi tên mình vào tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ, Bao Phương Vinh (hạng 18 thế giới) đối đầu với tay cơ kỳ cựu từng 2 lần vô địch World Cup Heo Jung Han (hạng 15 thế giới). Đây cũng là trận đấu mà hiệp 1 diễn ra với thế trận rượt đuổi khá hấp dẫn. Phương Vinh dẫn trước 8-2, Heo Jung Han tung series 7 điểm dẫn ngược 19-15 trước khi cơ thủ của Việt Nam tung series 6 điểm, dẫn 25-20 sau hiệp đầu.

Bao Phương Vinh thắng nhà vô địch World Cup Heo Jung Han

Trong hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Phương Vinh. Với series 11 điểm, nhà cựu vô địch World Championship thắng áp đảo 50-26 sau 27 lượt cơ để đi tiếp.

Đặc biệt, với việc Bao Phương Vinh sẽ gặp Trần Thanh Lực ở tứ kết, bi-a Việt Nam chắc chắn sẽ có đại diện góp mặt ở bán kết Ankara World Cup năm nay. Trận tứ kết của Phương Vinh và Thanh Lực sẽ diễn ra lúc khuya ngày 13/6.