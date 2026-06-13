"Người băng" Sinner bị nghi ngờ kiệt sức, không còn là ứng viên số 1 ở Wimbledon

Nghi ngờ về sự kiệt sức thể chất và áp lực tâm lý đang khiến tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner mất đi vị thế ứng viên số 1 tại Wimbledon 2026. Biệt danh "Người băng" của ngôi sao nước Ý đang đứng trước thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Thất bại không tưởng tại giải Roland Garros vừa qua đã phơi bày những rào cản vô hình mà Sinner phải đối mặt kể từ khi bước lên đỉnh thế giới.

Sau những gì Sinner trải qua, Becker (ảnh nhỏ) tin rằng tay vợt Ý không còn là ứng viên số 1 ở Wimbledon

Cú sụp đổ tại Paris và kết quả từ bệnh viện Milan

Mọi hoài nghi bắt đầu từ vòng 2 Roland Garros. Khi đó, Jannik Sinner đang dẫn trước Juan Manuel Cerundolo 2 ván và chạm một tay vào chiến thắng với tỷ số 5-1 ở ván thứ 3. Tuy nhiên, cơ thể của anh bất ngờ "đóng băng". Sinner bị chóng mặt, kiệt sức và thua ngược một cách sốc bậc nhất lịch sử giải đấu. Tay vợt người Ý sau đó phải thừa nhận: "Tôi cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào một bức tường".

Ngay khi trở về Ý, Sinner phải nhập viện khẩn cấp tại Milan để thực hiện hàng loạt kiểm tra chuyên sâu về tim mạch, bao gồm đo điện tâm đồ và chụp MRI tim. Theo báo cáo mới nhất từ báo giới La Gazzetta dello Sport, các bác sĩ kết luận không có tổn thương cơ học nguy hiểm nào. Cú sụp đổ tại Paris hoàn toàn do sự suy kiệt thể lực sau chuỗi cày ải tàn nhẫn 29 trận liên tiếp trong vòng 71 ngày trước đó, cộng hưởng với thời tiết nắng nóng.

"Tâm bệnh" của số 1 thế giới: Góc nhìn từ các chuyên gia

Dù kết quả kiểm tra thể chất bình thường, giới chuyên môn lại đổ dồn sự chú ý vào yếu tố tâm lý. Họ nghi ngờ áp lực của chiếc ghế số 1 thế giới mới là nguyên nhân bóp nghẹt Sinner.

Hội chứng lo âu (Anxiety). Trên chương trình podcast Love All, nhà báo Blair Henley và huyền thoại tennis nữ Kim Clijsters đồng quan điểm rằng sự căng thẳng quá độ đã khiến cơ thể Sinner tự động phát ra tín hiệu "đình công". Clijsters phân tích: "Tôi nghĩ nỗi lo âu đóng vai trò lớn. Sự căng thẳng quá mức có thể dẫn đến chuột rút và các phản ứng tiêu cực của cơ thể".

Mất vị thế ứng viên số 1. Huyền thoại Boris

thẳng thắn nhận định Sinner không còn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon 2026. Sự bất ổn về cả thể trạng lẫn tâm lý khiến anh bị đánh giá thấp hơn các đối thủ trực tiếp.

Khán giả tranh cãi và áp lực bủa vây "Người băng"

Sự cố của Sinner tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thông cảm với lịch thi đấu dày đặc của ATP. Ngược lại, nhiều ý kiến hoài nghi về độ bền bỉ của tay vợt 24 tuổi, cho rằng thể hình mỏng và thiếu cơ bắp khiến anh khó duy trì sự lỳ lợm giống như Novak Djokovic hay Carlos Alcaraz.

Áp lực càng gia tăng khi Sinner vừa rời viện đã lập tức bị cuốn vào các cuộc khẩu chiến truyền thông tại Ý, từ những lời so sánh bất công với Alcaraz hay Alexander Zverev cho đến các thị phi từ chính giới chức quần vợt nước nhà. Ngoài ra, việc Sinner nằm trong nhóm các ngôi sao cân nhắc tẩy chay nội dung đôi nam nữ tại US Open để phản đối tiền thưởng cũng khiến anh chịu thêm không ít ánh nhìn soi mói.

Wimbledon 2026: Lùi một bước để tiến ba bước?

Để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng All England Club sắp tới, Sinner đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn các giải đấu chính thức trên sân cỏ để nghỉ ngơi. Anh sẽ chỉ đánh một giải biểu diễn ngắn tại Giorgio Armani Tennis Classic ở London để tìm lại cảm giác bóng.

Việc không được đánh giá cao từ chuyên gia như Boris Becker vô tình lại là một "sự giải thoát". Khi áp lực được chuyển giao sang tân vương Roland Garros là Zverev, "Người băng" có thể âm thầm tích lũy năng lượng, tìm lại sự thanh thản trong tâm trí để chứng minh bản lĩnh của một nhà vua đích thực tại Grand Slam nước Anh, giải đấu bắt đầu diễn ra từ 29/6.