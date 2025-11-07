Tennis đỉnh cao thế giới: Djokovic đấu Hanfmann, Sabalenka gặp "khắc tinh" Anisimova

🚀 Novak Djokovic - Yannick Hanfmann: Khoảng 22h, 7/11 (bán kết đơn nam Hellenic Championship)

Trận bán kết tại Athens, Hy Lạp ở sự kiện ATP 250 Hellenic Championship mang đến sự tương phản thú vị, Novak Djokovic là huyền thoại với kinh nghiệm và sự ổn định gặp Yannick Hanfmann, tay vợt đi từ vòng loại và đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Djokovic (bên trái) trên cơ so với Hanfmann

Djokovic dù không dự nhiều giải năm nay, nhưng anh vẫn có phong độ đáng sợ, vào bán kết cả 4 Grand Slam, vô địch ATP thứ 100 ở Geneva và 6 giải liên tiếp đều vào bán kết.

Hanfmann, hạng 117 ATP, chưa từng vô địch ATP, nhưng Hanfmann đánh bại Marcos Giron để lần đầu vào bán kết một giải lớn. Giao bóng mạnh, tấn công nhanh là vũ khí của tay vợt 33 tuổi.

Djokovic hoàn toàn vượt trội với 2 trận toàn thắng trước đối thủ, từng thắng Hanfmann tại Shanghai Masters 2025 dù thua trước 1 set. Trận đấu còn lại, Nole thắng tại Geneva 2024 với tỷ số 2-0.

Hanfmann sẽ thi đấu nhanh, dồn lực ở giao bóng và thuận tay. Djokovic sẽ kéo đối thủ vào các loạt bóng bền, nơi sự kỷ luật và bản lĩnh của anh luôn chiến thắng.

🎯 Dự đoán kết quả: Djokovic giành chiến thắng sau 2 set, qua đó giành vé vào chung kết đối đầu với người thắng cặp giữa Sebastian Korda / Lorenzo Musetti.

🎾 Vitaliy Sachko - Learner Tien: Khoảng 0h, 8/11 (bán kết đơn nam Moselle Open)

Trận bán kết giữa Vitaliy Sachko và Learner Tien được đánh giá là cuộc đối đầu giữa hai phong cách rõ rệt, Sachko thiên về phòng thủ, trong khi Tien chủ động kiểm soát trận đấu và có khả năng lên lưới hợp lý.

Tien (bên trái) có nhiều cơ hội đánh bại Sachko (bên phải)

Tien đang có trạng thái thi đấu ổn định từ đầu giải, đặc biệt là ở các game giao bóng. Tien thường giữ tỷ lệ giao bóng một hiệu quả, tỉ lệ giao bóng một cao và gần như không để bản thân rơi vào chuỗi lỗi liên tiếp. Anh cũng xử lý áp lực tốt trong các điểm quan trọng (breakpoint và game cuối set).

Vitaliy Sachko là mẫu tay vợt chịu khó chơi giằng co, đánh bóng sâu. Tuy nhiên, hạn chế lớn của Sachko nằm ở giao bóng 2, khiến anh dễ bị ép ngay từ cú trả đầu tiên.

Mặt sân cứng indoor ở Metz vốn có tốc độ vừa phải, bóng nảy thấp, rất phù hợp với lối đánh tấn công sớm của Tien. Nếu duy trì chất lượng giao bóng, Tien sẽ chiếm ưu thế trong các loạt bóng ngắn và tốc độ.

🎯 Dự đoán kết quả: Learner Tien giành chiến thắng 2-1, giành vé vào chung kết gặp người thắng cặp đấu giữa Cameron Norrie / Lorenzo Sonego.

🔥 Aryna Sabalenka và Amanda Anisimova: Khoảng 22h30, 7/11 (bán kết đơn nữ WTA Finals)

Sabalenka và Anisimova tạo nên một cặp đấu cực kỳ thú vị. Dù Sabalenka đang có phong độ xuất sắc tại giải, chỉ thua đúng 1 set trước Gauff, Pegula và Paolini, nhưng Anisimova mới là người kỵ giơ khi dẫn 6-4 trong 10 lần hai tay vợt đối đầu trước đây.

Sabalenka (bên trái) là số 1 thế giới nhưng thường thua nhiều hơn thắng trước Anisimova (bên phải)

Sabalenka mạnh ở sức nặng cú đánh và giao bóng, nhưng lối chơi của cô thường bị Anisimova “bẻ nhịp”. Anisimova là tay vợt hiếm hoi có thể đánh bóng nặng và sớm hơn Sabalenka, đặc biệt ở các pha trả giao bóng.

Tinh thần thi đấu của Anisimova đang lên rất cao sau khi lội ngược dòng ngoạn mục trước Keys và Swiatek. Cô cũng thắng 12 trận quyết định gần nhất khi bước vào set 3, cho thấy khả năng chịu áp lực cực tốt.

Trong khi Sabalenka ổn định và ít lỗi hơn so với trước đây, đây lại là kiểu trận đấu mà nhịp độ bùng nổ của Anisimova có thể phá vỡ thế chủ động của Sabalenka từ vạch baseline.

🎯 Dự đoán kết quả: Amanda Anisimova thắng 2-1, giành vé vào chung kết với người thắng cặp đấu giữa Jessica Pegula / Elena Rybakina.

