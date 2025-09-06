Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video tennis Sinner - Auger Aliassime: 3 giờ 21 phút định đoạt vé chung kết (US Open)

US Open 2025 Jannik Sinner

(Bán kết đơn nam US Open) Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã gặp không ít khó khăn trước Felix Auger Aliassime hạng 27.

  

Video tennis Sinner - Auger Aliassime: 3 giờ 21 phút định đoạt vé chung kết (US Open) - 1

Sinner nhập cuộc hứng khởi khi bẻ ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Auger Aliassime. Chưa dừng lại ở đó, tay vợt số 1 thế giới còn giành thêm 1 break nữa ở game 6 trước khi thắng cách biệt 6-1.

Sang set hai, Auger Aliassime vùng lên mạnh mẽ khiến Sinner gặp rất nhiều khó khăn. Bước ngoặt xảy ra khi Auger Aliassime giành break ở game 8 bản lề. Tay vợt người Canada khép lại set hai với tỷ số 6-3 bằng game thắng trắng.

Thống kê trận đấu

Jannik Sinner

6-1, 3-6, 6-3, 6-4

Felix Auger Aliassime

11

Ace

9

4

Lỗi kép

5

58/109 (53%)

Tỷ lệ giao bóng 1

72/111 (65%)

44/58 (76%)

Giao bóng 1 ăn điểm

51/72 (71%)

34/51 (67%)

Giao bóng 2 ăn điểm

18/39 (46%)

4/11 (36%)

Tận dụng break point

1/10 (10%)

120

Tổng số điểm

100

8

06/09/2025 08:50 AM (GMT+7)
