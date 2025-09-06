Video tennis Sinner - Auger Aliassime: 3 giờ 21 phút định đoạt vé chung kết (US Open)

Sinner nhập cuộc hứng khởi khi bẻ ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Auger Aliassime. Chưa dừng lại ở đó, tay vợt số 1 thế giới còn giành thêm 1 break nữa ở game 6 trước khi thắng cách biệt 6-1.

Sang set hai, Auger Aliassime vùng lên mạnh mẽ khiến Sinner gặp rất nhiều khó khăn. Bước ngoặt xảy ra khi Auger Aliassime giành break ở game 8 bản lề. Tay vợt người Canada khép lại set hai với tỷ số 6-3 bằng game thắng trắng.

Thống kê trận đấu