Video tennis Sinner - Auger Aliassime: 3 giờ 21 phút định đoạt vé chung kết (US Open)
(Bán kết đơn nam US Open) Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã gặp không ít khó khăn trước Felix Auger Aliassime hạng 27.
Sinner nhập cuộc hứng khởi khi bẻ ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Auger Aliassime. Chưa dừng lại ở đó, tay vợt số 1 thế giới còn giành thêm 1 break nữa ở game 6 trước khi thắng cách biệt 6-1.
Sang set hai, Auger Aliassime vùng lên mạnh mẽ khiến Sinner gặp rất nhiều khó khăn. Bước ngoặt xảy ra khi Auger Aliassime giành break ở game 8 bản lề. Tay vợt người Canada khép lại set hai với tỷ số 6-3 bằng game thắng trắng.
Thống kê trận đấu
|
Jannik Sinner
|
6-1, 3-6, 6-3, 6-4
|
Felix Auger Aliassime
|
11
|
Ace
|
9
|
4
|
Lỗi kép
|
5
|
58/109 (53%)
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
72/111 (65%)
|
44/58 (76%)
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
51/72 (71%)
|
34/51 (67%)
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
18/39 (46%)
|
4/11 (36%)
|
Tận dụng break point
|
1/10 (10%)
|
120
|
Tổng số điểm
|
100
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2025 08:50 AM (GMT+7)