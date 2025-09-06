Djokovic thừa nhận sự thống trị của Alcaraz và Sinner: “Họ quá xuất sắc”

🎾 “Tôi cạn kiệt thể lực sau set hai”

Djokovic thất bại sau ba set trước Alcaraz, qua đó khép lại hành trình ở New York. Anh cho rằng mình vẫn đủ sức để theo kịp đối thủ trong hai set đầu, nhưng sau đó hoàn toàn hụt hơi.

“Tôi đã thua ba trong bốn trận bán kết Grand Slam gần nhất trước họ. Họ thực sự quá mạnh, thi đấu ở trình độ rất cao. Sau set hai tôi đã hết năng lượng, trong khi Alcaraz vẫn duy trì nhịp độ và áp lực liên tục”, Alcaraz thừa nhận.

Djokovic thừa nhận Alcaraz xuất sắc hơn

🏆 Mùa giải bốn bán kết Grand Slam

Năm 2025, Djokovic góp mặt ở bán kết cả bốn giải Grand Slam – thành tích chỉ Sinner làm được như anh. Tuy nhiên, con đường không hề bằng phẳng:

Australian Open: bỏ cuộc sau set đầu trước Alexander Zverev.

Roland Garros & Wimbledon: gục ngã trước Jannik Sinner.

US Open: thất bại trước Carlos Alcaraz.

Dù lọt vào sâu ở mọi giải đấu lớn, Djokovic cho thấy khoảng cách thể lực ngày càng rõ rệt khi đối đầu với thế hệ trẻ.

🩺 Gánh nặng tuổi tác và thể lực

Trong suốt giải đấu tại New York, Djokovic nhiều lần cần tới sự hỗ trợ của chuyên gia vật lý trị liệu ATP Clay Sniteman.

Tay vợt 38 tuổi thừa nhận: “Tôi hài lòng với trình độ tennis hiện tại, nhưng vấn đề là thể lực. Tôi đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất để duy trì nhịp độ trong nhiều giờ, nhưng lần này thì không đủ. Ở giai đoạn sự nghiệp này, tôi không thể kiểm soát điều đó”.

Anh cũng khẳng định sự sa sút là điều tự nhiên khi tuổi tác ngày càng tăng.

Dù rất nỗ lực, Djokovic vẫn không thể hóa giải Alcaraz

🙌 Tình yêu khán giả là động lực

Dù thất bại, Djokovic vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân. Anh dành sự biết ơn đặc biệt cho khán giả Mỹ: “Hôm nay tôi lại được cổ vũ nồng nhiệt, rất biết ơn điều đó. Tôi vẫn tận hưởng trọn vẹn cảm giác thi đấu. Đó là lý do lớn nhất để tôi tiếp tục: tình yêu từ người hâm mộ trên khắp thế giới”.

🔥 Vẫn mơ thêm một Grand Slam

Djokovic từng vô địch Grand Slam gần nhất ở US Open 2023. Anh thừa nhận việc vượt qua Alcaraz và Sinner ở thể thức 5 set là vô cùng khó khăn, nhưng không vì thế mà từ bỏ.

“Ở thể thức 3 set, tôi còn cơ hội. Nhưng 5 set thì cực kỳ gian nan. Dù vậy, tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn sẽ chiến đấu, cố gắng vào chung kết và giành thêm ít nhất một danh hiệu nữa”, tay vợt người Serbia khẳng định.

Alcaraz thể hiện trình độ rất cao

👏 Thua trong sự tôn trọng

Theo chỉ số thắng - thua ATP, Djokovic đang có thành tích 31 trận thắng - 10 trận thua mùa này. Anh khép lại hành trình US Open với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho hai đối thủ trẻ đang thống trị làng banh nỉ.

“Chẳng bao giờ dễ chịu khi thua trận. Nhưng nếu phải thua, tôi chấp nhận thua Alcaraz và Sinner. Họ xứng đáng được khen ngợi vì ở thời điểm hiện tại, họ đơn giản là tốt hơn tôi”, Djokovic thừa nhận thực tế.