Alcaraz khen Djokovic như “20, 25 tuổi”, được Federer chỉ bí kíp thành công

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình thăng hoa tại US Open 2025 khi đánh bại Novak Djokovic 6-4, 7-6, 6-2 để lần đầu tiên trong sự nghiệp vào chung kết Grand Slam mà không để thua set nào. Sau trận, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ chia sẻ cảm xúc, mà còn dành nhiều lời ca ngợi cho Djokovic và tiết lộ bí quyết trưởng thành từ Roger Federer.

Alcaraz (áo hồng) khen ngợi Djokovic (áo đen) luôn giữ được sự quyết tâm khi thi đấu

🐐 Ca ngợi Djokovic: “Luôn như 20, 25 tuổi”

Dù vừa vượt qua đối thủ 38 tuổi, Alcaraz thừa nhận sự bền bỉ của Djokovic khiến anh phải nể phục: “Thật ấn tượng những gì anh ấy đã làm năm nay, vào bán kết ở tất cả các Grand Slam, thử thách chúng tôi theo cách anh ấy vẫn đang làm. Anh ấy luôn trông như 20, 25 tuổi về mặt thể chất. Giữ được trình độ đó ở tuổi 38 thật sự quá đáng kinh ngạc”.

🧠 Bí quyết trưởng thành từ Federer

Alcaraz tiết lộ chính Federer từng đưa ra lời khuyên quý giá: đừng nghĩ quá xa về sự nghiệp 15-20 năm, mà hãy chia nhỏ mục tiêu thành từng giai đoạn 5 năm. “Ông ấy bảo tôi chỉ cần tập trung từ nay đến năm 27 tuổi, rồi sau đó lại tính tiếp. Đó là cách tốt nhất để duy trì động lực và sự cân bằng. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này”, Alcaraz chia sẻ.

⚖️ Sự nhất quán và trưởng thành

Trong hành trình vào chung kết US Open, Alcaraz nhấn mạnh điểm tiến bộ lớn nhất của bản thân là sự ổn định. “Tôi học cách giữ được nhịp độ cao từ đầu đến cuối trận, không còn lên xuống thất thường như trước. Ngoài sân, tôi cũng chăm chút mọi chi tiết để giúp mình đạt trạng thái tốt nhất”, anh cho biết.

🎾 Đối đầu Sinner ở chung kết

Ở trận chung kết, Alcaraz sẽ chạm trán Jannik Sinner, kỳ phùng địch thủ từng nhiều lần khiến anh gặp khó. Tay vợt số 2 thế giới khẳng định sẽ dựa trên những lần chạm trán gần đây để chuẩn bị kỹ càng. “Tôi sẽ phân tích những gì mình làm tốt và chưa tốt để vào trận với kế hoạch rõ ràng nhất”, Alcaraz nói.

US Open 2025 đang chứng kiến một Alcaraz trưởng thành toàn diện, bản lĩnh hơn trên sân, chín chắn ngoài đời, vừa biết khiêm tốn học hỏi từ Djokovic, vừa biết lắng nghe và áp dụng lời khuyên từ Federer. Chung kết với Sinner hứa hẹn là cuộc so tài đỉnh cao của thế hệ mới, mở ra trang mới cho làng quần vợt thế giới.