Nóng nhất thể thao sáng 23/5: Djokovic tuyên bố bản thân sáng cửa vô địch Roland Garros

Djokovic tuyên bố bản thân sáng cửa vô địch Roland Garros

Năm nay, Alcaraz không thể dự Roland Garros. Do vậy, cơ hội tiến sâu của Djokovic ở sân chơi này khá lớn. "Nole" cho biết bản thân anh đang có được sự tự tin cao độ: "Alcaraz từng vô địch 2 lần liên tiếp ở Roland Garros, nên rõ ràng đây là tổn thất lớn cho giải đấu. Nhưng thành thật mà nói, điều đó không làm thay đổi quá nhiều cách tiếp cận của tôi. Trong sáu đến tám tháng qua, tôi đã trải qua những vấn đề thể chất khó khăn và đó mới là ưu tiên hàng đầu.

Djokovic sẵn sàng bước tới Roland Garros

Tôi không thực sự nghĩ về việc liệu mình có cơ hội lớn hơn khi không hay có Alcaraz. Nếu khỏe mạnh và duy trì được thể trạng tốt xuyên suốt giải đấu, tôi luôn tin rằng mình có cơ hội. Nếu giữ được nền tảng thể lực ổn định và tiến sâu, tôi nghĩ mình luôn có cơ hội rất lớn.

Tôi đã cho thấy điều đó ở Australian Open năm nay, khi tiến rất gần tới thêm một danh hiệu Grand Slam nữa. Tôi luôn mang theo niềm tin ấy mỗi khi bước ra sân".

Huỳnh Văn Tuấn thua knock-out trong lần đầu thượng đài tại ONE Championship

Khuya ngày 22/5, Huỳnh Văn Tuấn ra mắt đấu trường võ thuật tổng hợp ONE Championship tại sự kiện ONE Lumpinee diễn ra ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Huỳnh Văn Tuấn, sinh năm 1999, từng giành 2 HCV kickboxing tại SEA Games cùng danh hiệu vô địch giải kickboxing châu Á 2024.

Đối thủ của anh ở trận đấu theo thể thức Muay này là Chokpreecha, võ sĩ kỳ cựu của nước chủ nhà từng giành đai vô địch Lumpinee với hơn 100 trận chuyên nghiệp. Chokpreecha rèn luyện tại lò đào tạo Muay danh tiếng của "huyền thoại sống" Saenchai.

Chokpreecha (trái) và Huỳnh Văn Tuấn

Bước vào trận đấu, Huỳnh Văn Tuấn chủ động nhập cuộc bằng các đòn chân nhưng Chokpreecha phòng thủ chắc chắn trước khi phản công bằng đòn tay khá nặng. Võ sĩ Thái Lan dồn ép mạnh mẽ Văn Tuấn vào dây đài. Võ sĩ Việt Nam cũng không ngại đổi đòn, ăn miếng trả miếng quyết liệt nhưng Chokpreecha tỏ ra khá lỳ đòn.

Cuối hiệp 2, Chokpreecha tung combo đòn tay trúng vào mặt Văn Tuấn khiến võ sĩ Việt Nam choáng váng. Tay đấm nước chủ nhà lập tức áp sát, tung nhiều đòn nặng khiến trọng tài phải ngừng trận đấu và tuyên bố một chiến thắng knock-out cho Chokpreecha.

Sabalenka có thể trạng tốt nhất trước thềm Roland Garros

Cơ hội vô địch Roland Garros của Sabalenka từng bị phủ bóng bởi những vấn đề chấn thương. Hạt giống số một người Belarus chỉ thắng 4 trong 6 trận sân đất nện mùa này. Nhưng gần đây Sabalenka cho biết tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều:

"Tôi gặp khó khăn về thể chất ở giai đoạn đầu mùa sân đất nện, nhưng hiện tại tôi cảm thấy ổn 100%. Tôi đã có quá trình hồi phục rất tốt. Toàn bộ trọng tâm là phục hồi và đảm bảo cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng thi đấu. Hiện tại, về mặt thể chất, tôi đã sẵn sàng. Tôi biết cách chơi trên mặt sân này và điều quan trọng là phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng chiến đấu".

Jim Courier ủng hộ chuyện Alcaraz bỏ lỡ 2 Grand Slam

Alcaraz không tham dự Roland Garros và Wimbledon để tập trung phục hồi chấn thương. Cựu tay vợt Courier ủng hộ hoàn toàn quyết định ấy: "Tôi nghĩ Alcaraz khôn ngoan và thận trọng với chấn thương cổ tay. Đã có nhiều bài học cảnh báo từ những tay vợt bị chấn thương cổ tay, dẫn tới phá hỏng hoàn toàn sự nghiệp. Cậu ấy quá thông minh khi lựa chọn cẩn trọng với chấn thương này".

Anthony Joshua không tin Verhoeven thắng được Usyk

Verhoeven bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Usyk ở trận mà Usyk bảo vệ đai WBC. Anthony Joshua không tin vào việc Verhoeven gây bất ngờ: "Verhoeven là VĐV xuất sắc và có sức đấm tốt. Nhưng tôi phải nói rằng: tôi sẽ thực sự bất ngờ nếu anh ấy thắng Usyk. Có thể anh ấy thắng được vài thời điểm trong các hiệp đấu. Nhưng nếu nói về cơ hội chiến thắng chung cuộc, tôi chỉ cho anh ấy phần trăm cơ hội".