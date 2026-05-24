Nóng nhất thể thao sáng 24/5: "Mỹ nhân" Raducanu tự tin trước thềm Roland Garros

Raducanu tự tin trước thềm Roland Garros

Trả lời phỏng vấn về tình trạng sức khỏe, Emma Raducanu cho biết: “Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước và tôi nghĩ mình đã hoàn toàn bình phục. Mặc dù tôi vẫn còn ho nhẹ nhưng về cơ bản tình trạng sức khỏe của tôi đều tốt. Tôi đã chơi một trận đấu khá dài tại Strasbourg tuần trước và tôi hồi phục khá tốt sau đó. Bởi vậy, tôi tin mình đủ khả năng để thi đấu tại Roland Garros”.

Arthur Fils rút lui khỏi Roland Garros

Trang chủ của Roland Garros vừa thông báo tay vợt số một nước Pháp hiện tại, Arthur Fils xin rút lui khỏi giải đấu do chưa bình phục chấn thương. Trước đó, tay vợt 21 tuổi bị đau hông tại Rome Masters. Fils thừa nhận nếu thi đấu chỉ chơi được chưa tới 50% phong độ nên quyết định rút lui.

Topuria thẳng thắn nói về trận McGregor – Holloway

Ilia Topuria, võ sĩ của sàn UFC, thẳng thắn chê bai trận đấu giữa Conor McGregor và Max Holloway tại sự kiện UFC 329 sắp tới. “Tôi tin đó là một trận đấu tệ về mặt chuyên môn nhưng dẫu sao môn thể thao này cũng được lợi. McGregor đã ở đáy dốc bên kia sự nghiệp. Anh ta sẽ cố diễn hề trên sàn. Trận đấu này sẽ ít đòn quật hay vật. Cả hai sẽ đứng đấm nhiều hơn. Bởi vậy, chất lượng chuyên môn sẽ rất tệ”.

Cựu vô địch đua xe F1 bị cướp tại nhà riêng

Theo báo chí Anh, tay đua từng 4 lần vô địch thế giới môn đua xe F1, Alain Prost vừa bị thương ở đầu sau khi bị trộm tấn công tại nhà riêng. Nguồn tin cho biết một toán cướp có vũ trang đã tấn công nhà riêng của huyền thoại 71 tuổi và ép buộc con trai của Prost mở két sắt rồi nhanh chóng tẩu thoát.