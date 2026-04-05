Ngôi sao sẽ lật đổ sự thống trị của Sinner - Alcaraz, không phải Djokovic - Zverev

Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz gần như chia nhau mọi danh hiệu lớn suốt hơn hai năm qua, câu hỏi lớn nhất của quần vợt nam hiện tại vẫn đau đáu, ai đủ sức phá vỡ thế song cực này?

Câu trả lời bất ngờ lại không nằm ở những cái tên quen thuộc như Novak Djokovic hay Alexander Zverev. Theo góc nhìn của Pat Cash, người có thể tạo ra sự xáo trộn thật sự là một gương mặt người Anh: Jack Draper.

Pat Cash (ảnh nhỏ) cho rằng Sinner - Alcaraz sẽ gặp nhiều khó khăn trước Draper

Thế song cực Sinner - Alcaraz: Ổn định đến mức đáng sợ

9 Grand Slam gần nhất đều thuộc về Sinner và Alcaraz, thống kê đủ để định nghĩa thời đại. Không chỉ chia sẻ danh hiệu, họ còn tái lập một mô hình quen thuộc từng thấy ở “Big 3”, thống trị về điểm số, phong độ và khả năng duy trì đỉnh cao.

Alcaraz đã hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi trẻ kỷ lục, trong khi Sinner lại xây dựng hình ảnh một “cỗ máy chiến thắng” với chuỗi danh hiệu Masters 1000 gần như không có tì vết. Khoảng cách hơn 6000 điểm với nhóm bám đuổi cho thấy đây khoảng cách lớn giữa bộ đôi và phần còn lại. Vấn đề là, phần còn lại của ATP không chỉ thua, mà còn thua theo cách… quen thuộc.

Jack Draper trở thành mối đe dọa thực sự hay chỉ là ngoại lệ?

Trong một hệ sinh thái mà hầu hết tay vợt đều “bị giải mã”, Draper nổi lên như một biến số hiếm hoi. Điều khiến Pat Cash đặt niềm tin không phải là thứ hạng (hiện ngoài top 20), mà là hai yếu tố mang tính bản chất, sức mạnh và tâm lý thi đấu.

Draper sở hữu lối chơi tấn công trực diện, dựa trên cú giao bóng nặng và khả năng dứt điểm sớm, kiểu tennis có thể phá nhịp kiểm soát của Sinner, đồng thời hạn chế khả năng “biến ảo” của Alcaraz. Quan trọng hơn, anh đã chứng minh được tính hiệu quả, từng đánh bại cả hai đối thủ này ở cấp độ ATP.

Trong một kỷ nguyên mà phần lớn tay vợt thất bại vì không thể xuyên phá “hệ thống” của Sinner - Alcaraz, Draper lại thắng bằng cách… không chơi theo hệ thống đó.

Draper (ảnh nhỏ) từng thắng cả Alcaraz lẫn Sinner

Vấn đề không phải chiến thắng nhất thời, mà là sự duy trì phong độ

Draper có thể thắng. Nhưng để “lật đổ”, anh cần làm điều đó nhiều lần, ở nhiều mặt sân, và đặc biệt là tại Grand Slam, nơi Sinner và Alcaraz gần như không sai lầm.

Novak Djokovic vẫn có thể tạo ra mối đe dọa trong từng trận đấu cụ thể, Alexander Zverev vẫn đủ sức vào sâu, nhưng cả hai đều thiếu yếu tố bền vững để cạnh tranh dài hạn. Draper thì ngược lại, anh có “vũ khí”, nhưng chưa có “hệ thống chiến thắng”.

Có thể Draper chưa đủ để kết thúc sự thống trị của Sinner - Alcaraz. Nhưng anh đại diện cho một hướng đi khác, thứ mà quần vợt nam đang thiếu đó là sự đột biến về phong cách và nhịp độ trận đấu.

Trong một thời đại mà hai tay vợt giỏi nhất gần như hoàn hảo về mọi mặt, người thách thức không nhất thiết phải toàn diện hơn mà phải khác biệt hơn. Và ở thời điểm hiện tại, Jack Draper là cái tên hiếm hoi hội tụ điều đó.