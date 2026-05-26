Morocco vs Burundi
Nigeria vs Zimbabwe
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Pep lấy Bruno Fernandes làm “tấm gương tiêu cực”, răn dạy dàn sao Man City

Premier League 2025-26

Pep Guardiola từng dùng chính những phản ứng gay gắt của Bruno Fernandes trong trận derby Manchester để làm bài học nội bộ tại Man City. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn xây dựng văn hóa không đổ lỗi, không chỉ trích đồng đội dù đội bóng gặp khó khăn trên sân.

   

Pep Guardiola không chấp nhận việc cầu thủ công khai trách móc đồng đội

Theo tiết lộ từ The Athletic, Pep Guardiola từng chiếu cho các cầu thủ Man City xem đoạn video Bruno Fernandes liên tục cằn nhằn đồng đội trong trận derby Manchester trên sân Etihad hồi đầu mùa giải. Đó là trận đấu mà Man City thắng MU 3-0 và những phản ứng dữ dội của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến Guardiola không hài lòng.

Trong một tình huống sau bàn mở tỷ số của Phil Foden, Fernandes bị bắt gặp có những cử chỉ giận dữ hướng về phía đồng đội. Guardiola xem đây là hành động không phù hợp với văn hóa mà ông xây dựng tại Man City. Thông điệp của Pep rất rõ ràng, mọi sự chỉ trích công khai trong trận đấu đều “sẽ không được chấp nhận”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ lâu nổi tiếng với việc kiểm soát chặt chẽ phòng thay đồ. Ông muốn các cầu thủ duy trì sự bình tĩnh và hỗ trợ lẫn nhau ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất. Chính vì vậy, tại Man City hiếm khi xuất hiện cảnh các cầu thủ công khai trách móc nhau trên sân.

Bruno Fernandes nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ trên sân

Thực tế, Bruno Fernandes từ lâu đã bị xem là cầu thủ quá nóng nảy trong những thời điểm đội bóng gặp bất lợi. Dù luôn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần tại MU, cách anh phản ứng với đồng đội thường gây tranh cãi lớn.

Sau thất bại nặng nề của MU trước Liverpool vài năm trước, huyền thoại Gary Neville từng công khai chỉ trích tiền vệ người Bồ Đào Nha trên sóng truyền hình. Neville bức xúc: “Tôi sẽ bắt đầu với Bruno Fernandes. Tôi đã quá chán ngấy việc cậu ta vung tay la hét với đồng đội, tôi đã quá chán ngấy việc cậu ta không chịu chạy về phòng ngự. Cậu ta than vãn với tất cả mọi người”.

Dẫu vậy, Fernandes cũng từng lên tiếng giải thích về tính cách của mình trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports. Anh thừa nhận: “Đôi khi tôi vượt quá giới hạn. Tôi biết điều đó. Điều đó có thể xảy ra trong trận đấu và rất khó để kiểm soát cảm xúc. Nhưng tôi không bao giờ cố ý thiếu tôn trọng bất cứ ai”.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi cũng vậy từ năm bảy tuổi, tôi không muốn đánh mất phong độ của mình. Tôi rất hiếu thắng và luôn muốn nỗ lực hết mình. Và tôi cũng yêu cầu người khác cũng phải nỗ lực hết mình”.

Fernandes vẫn có mùa giải bùng nổ cùng MU

Bất chấp những tranh cãi về thái độ thi đấu, Bruno Fernandes vẫn trải qua một mùa giải cực kỳ ấn tượng trong màu áo MU. Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, đội bóng thành Manchester hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.

Fernandes trở thành đầu tàu trong giai đoạn bứt phá đó. Anh liên tục tạo ảnh hưởng bằng khả năng kiến thiết và điều phối lối chơi, qua đó giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA).

Anh cũng là cầu thủ đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26”. Đội trưởng của MU đã có màn trình diễn tuyệt vời trong mùa giải vừa qua với 9 bàn thắng và 21 kiến tạo giúp đoàn quân của Micheal Carrick đạt hạng 3 chung cuộc, qua đó có vé dự Champions League mùa sau.

