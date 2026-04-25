Bảng xếp hạng La Liga: Barcelona sớm nhất có thể vô địch lúc nào?

Chỉ 1 trận đấu diễn ra ở La Liga trong khuôn khổ vòng 33 trong buổi đêm ngày 24/4, nhưng đó lại là trận đấu ảnh hưởng tới 2 cuộc đua khác nhau. Real Betis đón tiếp Real Madrid trên sân nhà và Betis cứ có điểm là mừng vì họ cần nới rộng cách biệt với Getafe trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 5 (vị trí cuối cùng được dự Cúp C1), còn Real Madrid phải thắng để bám đuổi Barcelona khi cách biệt đã tận 9 điểm.

Vinicius ghi bàn nhưng Real Madrid vẫn mất điểm

Cách biệt giữa 2 đội đầu bảng đúng là đã rút ngắn, nhưng không phải theo cách Real Madrid muốn. Họ dẫn trước tại Seville nhờ công của Vinicius trong hiệp 1, nhưng thể hiện một lối chơi lép vế đáng xấu hổ. Betis bỏ lỡ khá nhiều cơ hội do sự xuất sắc của thủ môn Andriy Lunin trong khung thành Madrid, nhưng rốt cuộc đã cầm hòa Madrid 1-1 nhờ công của Hector Bellerin ở phút 90+4.

Với trận hòa này, Betis đã hơn Getafe 6 điểm ở vị trí thứ 5 mặc dù Getafe còn 1 trận chưa đá. Và giờ Betis chỉ ngồi khểnh chờ Getafe bị đánh bại tối nay (21h15, 25/4), bởi đối thủ của đội bóng ngoại ô Madrid này chính là đội đầu bảng Barcelona.

Cách biệt giữa Barca với Real Madrid giờ đang là 8 điểm, nhưng Barca thắng đêm nay thì dĩ nhiên sẽ tăng lên 11 điểm, gần như không thể san lấp nổi. Trong trường hợp đó, nếu hai đội thắng ở vòng kế tiếp (Barca gặp Osasuna, Real Madrid gặp Espanyol) thì Barcelona có thể lên ngôi ngay ở trận El Clasico tại Nou Camp (2h, 11/5), trận đấu mà Barca thắng là họ sẽ hơn Real Madrid tận 14 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

Chắc chắn các fan và cầu thủ Barca không mong gì hơn được lên ngôi trên sân nhà, và lên ngôi sau khi đập cho đối thủ trực tiếp một trận. Với việc họ đều đã bị loại khỏi các giải đấu cúp, La Liga sẽ là cơ hội ăn mừng duy nhất cho mỗi bên và Barca chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội ăn mừng thật tưng bừng.

