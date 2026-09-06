Nóng nhất thể thao sáng 6/9: Mỹ nhân Rybakina tự hào sau khi vượt qua chấn thương

Mỹ nhân Rybakina tự hào sau khi vượt qua chấn thương

Elena Rybakina thừa nhận cô “rất tự hào” sau khi khởi đầu US Open thuận lợi, đặc biệt bởi chỉ 10 ngày trước giải, tay vợt Kazakhstan từng đối mặt nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Trong trận bán kết Cincinnati gặp Iga Swiatek hôm 20/8, Rybakina tiếp đất không tốt bằng chân trái và phải bỏ cuộc sau khi nhận chăm sóc y tế.

Rybakina đang trở lại mạnh mẽ

Có thời điểm xuất hiện lo ngại cô tổn thương gân Achilles. Rybakina sau đó thậm chí gặp khó khăn khi đi lại và không thể tập luyện bình thường. Tuy nhiên, hạt giống số 2 vẫn kịp trở lại và lần lượt đánh bại Thea Frodin 6-3, 6-2 cùng Jessica Bouzas Maneiro 6-2, 6-4.

Topuria gửi thông điệp xúc động đến con trai sau thất bại

Ilia Topuria đã có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội kể từ sau thất bại đau đớn trước Justin Gaethje tại sự kiện UFC White House. Trong video ngắn gửi tới con trai Hugo, võ sĩ người Georgia - Tây Ban Nha nhìn lại trận thua và khẳng định thất bại này chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Topuria bước vào trận đấu với thành tích bất bại và lần đầu bảo vệ đai hạng nhẹ, nhưng Gaethje đã tạo nên một trong những màn tranh đai đáng nhớ nhất lịch sử UFC. Sau trận, Topuria dành lời khen cho đối thủ và tuyên bố sẽ tái đấu. Lần này, anh nhấn mạnh thất bại là động lực để trở lại tốt hơn.

Tyson Fury cảm ơn Dana White vì giúp trận Joshua tiến gần hiện thực

Tyson Fury tin rằng phía anh đã làm tất cả để đưa trận đại chiến với Anthony Joshua đến gần hơn, trong đó có sự hỗ trợ từ Dana White. Sau nhiều năm được chờ đợi, cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao người Anh dường như đang có cơ hội trở thành hiện thực vào năm 2026.

Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm vẫn chưa được xác định. Fury trước đó cáo buộc Joshua cùng ông bầu Eddie Hearn trì hoãn việc ký hợp đồng và thậm chí tuyên bố sẽ từ bỏ trận đấu. Dù vậy, cựu vô địch thế giới vẫn dành lời cảm ơn cho Dana White vì đã góp phần đưa cuộc đàm phán “về đích”.

Roddick cảnh báo Jovic có thể gặp “sân khách” ngay tại Mỹ

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick cho rằng Alex Eala có thể nhận được nhiều sự cổ vũ hơn Iva Jovic khi hai tài năng trẻ chạm trán ở vòng 3 US Open, dù Jovic mới là tay vợt chủ nhà. Eala đang nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cộng đồng người Philippines tại New York, trong khi Jovic cũng trải qua mùa giải ấn tượng và được thi đấu trên sân nhà. Roddick thậm chí hy vọng ban tổ chức đưa trận đấu lên sân Arthur Ashe. “Có thể Jovic sẽ biến thành đội khách ngay trên đất Mỹ vì Ealamania”, Roddick nói. Theo ông, đây là màn so tài giữa hai ngôi sao tương lai rất đáng chờ đợi.

Verstappen mỉa mai Hamilton sau màn va chạm tại GP Italia

Mối kình địch giữa Max Verstappen và Lewis Hamilton tiếp tục nóng lên tại chặng đua Italia. Ngay trước khi cuộc đua chính thức diễn ra, hai tay đua đã có màn tranh chấp ở cuối buổi chạy thử. Khi Verstappen chuẩn bị thực hiện vòng chạy nhanh, Hamilton bất ngờ luồn vào phía trong ở góc cua cuối, khiến hai chiếc xe chạy song song với tốc độ gần 320 km/h.

Camera trên xe Verstappen ghi lại cảnh tay đua người Hà Lan nhìn sang trái rồi giơ ngón tay cái đầy mỉa mai về phía Hamilton. Đến khúc cua đầu tiên, Verstappen còn lao vào phía trong như thể hai người đang đua thực sự.