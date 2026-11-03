Đỉnh cao tennis Paris Masters: Djokovic gặp nhà vô địch, Tsitsipas đấu khắc tinh gốc Việt

Djokovic - Vacherot: Khoảng 20h, 3/11 (Vòng 1 Paris Masters)

Novak Djokovic khởi đầu Paris Masters 2026 bằng cuộc chạm trán Valentin Vacherot, tay vợt vừa đăng quang Basel Open. Đây là thử thách đáng gờm với ngôi sao Serbia khi Vacherot từng đánh bại anh tại Shanghai Masters năm ngoái.

Valentin Vacherot (bên phải) vừa vô địch Basel, trở lại top 30 và sẵn sàng thách thức Djokovic (bên trái) tại Paris Masters

Valentin Vacherot bước vào Paris với sự tự tin lớn sau tuần thi đấu ấn tượng tại Basel. Tay vợt Monaco lần lượt vượt qua Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz và Jiri Lehecka để giành danh hiệu ATP 500 đầu tiên. Chiến thắng ngược dòng 2-6, 6-3, 6-3 trước Lehecka trong trận chung kết giúp Vacherot trở lại top 30 thế giới, lên vị trí thứ 27.

Phong độ của Vacherot càng đáng chú ý khi anh từng nghỉ thi đấu khoảng bốn tháng vì chấn thương bàn chân. Khả năng giao bóng tốt, những cú đánh phẳng uy lực và tâm lý hưng phấn đang là vũ khí giúp tay vợt 27 tuổi trở thành đối thủ khó chịu trên mặt sân cứng trong nhà.

Djokovic vẫn sở hữu thành tích vượt trội tại Paris Masters với bảy lần đăng quang. Tuy nhiên, thất bại trước Jan-Lennard Struff ở Basel tuần trước cho thấy tay vợt 39 tuổi chưa đạt phong độ ổn định. Djokovic cũng cần tiến sâu tại Paris để cải thiện vị trí thứ 11 trên bảng Live Race, qua đó nuôi hy vọng dự ATP Finals.

Đáng chú ý, Vacherot đã thắng Djokovic 6-3, 6-4 ở bán kết Shanghai Masters 2025. Dù Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm, nhà vô địch Basel có đủ sự tự tin để tạo ra trận đấu khó khăn.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set.

Tsitsipas - Tien: Khoảng 18h30, 3/11 (Vòng 1 Paris Masters)

Stefanos Tsitsipas chạm trán Learner Tien tại Paris Masters 2026 trong bối cảnh phong độ và vị thế của hai tay vợt có nhiều khác biệt. Ngôi sao Hy Lạp muốn tìm lại sự ổn định, nhưng Tien đang nắm lợi thế sau chiến thắng ở lần gặp nhau duy nhất.

Learner Tien (bên phải) từng đánh bại Tsitsipas (bên trái) tại Geneva. Tài năng 20 tuổi người Mỹ có cơ hội nối dài ưu thế đối đầu

Tsitsipas chưa có mùa giải như kỳ vọng khi những vấn đề ở lưng ảnh hưởng đáng kể đến phong độ và khiến anh rời khỏi top 20. Dù vậy, tay vợt Hy Lạp đã phát đi tín hiệu tích cực tại Almaty hồi tháng 10. Tsitsipas thắng ba trận liên tiếp trước khi dừng bước ở bán kết, cho thấy những cú thuận tay sở trường và khả năng di chuyển đang dần được cải thiện.

Thử thách tại Paris là duy trì thể lực và hạn chế những pha bóng bền. Nếu giao bóng tốt và chủ động tấn công, Tsitsipas vẫn có đủ đẳng cấp để áp đặt thế trận.

Ở tuổi 20, Learner Tien đang khẳng định vị trí trong top 20 ATP. Tay vợt người Mỹ từng vô địch Geneva và gây ấn tượng bằng lối chơi kiên nhẫn, khả năng điều bóng thông minh cùng những cú thuận tay xoáy nặng. Tien cũng đã đánh bại Tsitsipas 2-0 tại Geneva hồi tháng 5/2026.

Phong độ gần đây của Tien chưa thật sự ổn định khi anh thua Alex de Minaur tại Vienna, nhưng sức trẻ và lợi thế tâm lý vẫn là những điểm tựa đáng kể. Tsitsipas có kinh nghiệm vượt trội, song sẽ phải tìm cách phá vỡ nhịp đánh của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis Paris Masters ngày 3/11