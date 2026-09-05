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Rực lửa tennis US Open: Medvedev và Sabalenka thắng thuyết phục

Sự kiện: US Open 2026

(Tin thể thao, tin tennis) Những tay vợt lớn như Medvedev và Sabalenka đã có kết quả tốt ở vòng 3 US Open 2026.

  

Medvedev phô diễn đẳng cấp

Rinderknech đã không thể tạo ra chút bất ngờ nào khi chạm trán Medvedev ở vòng 3 US Open 2026. Anh thua cùng với tỷ số 4-6 sau 3 set đấu. 

Màn trình diễn đáng nhớ của Medvedev

Màn trình diễn đáng nhớ của Medvedev

Tất cả những gì Rinderknech làm được ở trận này là 1 lần đoạt được break point trong set 1. Nhưng như vậy là không đủ để Rinderknech giành chiến thắng, khi anh mắc quá nhiều lỗi trước Medvedev. 

Tiến tới vòng 4 US Open, Medvedev sẽ chạm mặt người thắng ở trận đấu giữa Vacherot và Tiafoe. 

Pegula ngược dòng 

Leylah Fernandez đã gây ra không ít khó khăn cho Pegula. Trong set 1, cô thắng ứng viên vô địch này với tỷ số 6-1 chóng vánh. 

Pegula chỉ tìm lại chính mình khi tiến tới set 2. Set đấu này chứng kiến Pegula thắng với tỷ số 6-4 thuyết phục. Tiếp đà thăng hoa, cô thắng 6-3 ở set 3, qua đấy khép lại màn ngược dòng trước Leylah Fernandez. Cirstea sẽ là cái tên mà Pegula phải đối đầu ở vòng 4 US Open sắp tới.

Sabalenka đoạt vé đi tiếp dễ dàng

Rakhimova chỉ xếp hạng 92 thế giới rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm của Sabalenka tại vòng 3 US Open. Ở trận đấu này, Sabalenka thi đấu rất chắc chắn khi không lần nào để mất break. Chưa kể, tay vợt người Belarus còn bẻ game cầm giao bóng của đối phương trong 2 lần, cụ thể mỗi set 1 lần.

Sabalenka thắng Rakhimova với tỷ số lần lượt 6-3, 6-4. Kết quả ấn tượng đó đưa cô vào vòng 4 US Open để chạm mặt Townsend.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 04:55 AM (GMT+7)
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