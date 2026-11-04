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U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 New Zealand chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Nhật Bản.

HLV trưởng Martin Bullock vừa công bố danh sách 21 cầu thủ New Zealand tham dự FIFA U17 World Cup 2026, diễn ra trong tháng 11 tại Qatar. Đáng chú ý, đội hình của đại diện châu Đại Dương có sự góp mặt của một gương mặt gốc Nhật Bản.

Danh sách 21 cầu thủ U17 New Zealand tham dự FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: NZF)

Danh sách 21 cầu thủ U17 New Zealand tham dự FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: NZF)

Tại giải đấu năm nay, U17 New Zealand nằm ở bảng G cùng Việt Nam, Mali và Bỉ. Trong số 21 cầu thủ được triệu tập, có 6 người từng tham dự FIFA U17 World Cup 2025, gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre.

Bên cạnh đó, 17 cầu thủ trong danh sách hiện tại từng góp mặt ở đội hình vô địch OFC U16 Men's Championship 2025 tại Solomon Islands. Đây là lực lượng đã được New Zealand giữ lại sau chiến dịch thành công ở đấu trường châu Đại Dương.

Một điểm đáng chú ý khác là New Zealand có 4 cầu thủ đang thi đấu tại Australia, gồm Ethan Dyer, Will Martin, John Woldegiorgis và Keigo Shimokawa. Trong đó, Keigo Shimokawa là cầu thủ gốc Nhật Bản, góp thêm màu sắc đa dạng cho đội hình của đại diện châu Đại Dương.

So với Bỉ và Mali, New Zealand có thể không được đánh giá cao bằng, nhưng nhà vô địch châu Đại Dương vẫn sở hữu nền tảng phòng ngự đáng chú ý. Đây cũng là đối thủ mà U17 Việt Nam có cơ sở hướng tới mục tiêu giành điểm tại vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, ở lượt trận thứ hai bảng G. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, thầy trò HLV Roland cần có sự chuẩn bị tốt để hướng tới kết quả tích cực trước đối thủ được đánh giá vừa sức hơn so với Bỉ và Mali.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào ngày 6/11 để tập huấn và thi đấu giao hữu. Sau đó, toàn đội di chuyển đến Qatar để tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vov.vn/the-thao/u17-viet-nam-doi-dau-cau-thu-nhap-tich-cua-new-zeal...

-03/11/2026 14:26 PM (GMT+7)
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