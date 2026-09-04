Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini

Nhan sắc gây sốt của Claudia Canals, bạn gái tin đồn của Alcaraz

Tin đồn hẹn hò giữa tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz và Claudia Canals bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện trên một chiếc du thuyền ngoài bờ biển nước Ý.

Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, sự xuất hiện bên cạnh nhà vô địch Grand Slam đã giúp lượng người theo dõi của cô gái chuyên về truyền thông kỹ thuật số và doanh nhân này tăng vọt trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, giữa thời điểm giải đấu US Open đang diễn ra gay cấn, Claudia Canals lại khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh diện bikini họa tiết da động vật vô cùng quyến rũ bên bãi biển.

Dưới phần bình luận với chú thích ngắn gọn "Tháng 9", vô số cổ động viên đã để lại những lời khen ngợi nhan sắc của cô, đồng thời liên tục nhắc tên Alcaraz như một bí mật mà ai cũng đã tỏ tường.

Carlos Alcaraz thẳng tiến vào vòng 3 US Open

Gạt qua những chú ý về đời tư, Carlos Alcaraz vẫn duy trì phong độ thi đấu ấn tượng trên mặt sân cứng tại New York.

Tay vợt người Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên mình vào vòng 3 US Open sau khi đánh bại Jaime Faria sau 4 set đấu căng thẳng. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là tay vợt Wu Yibing (dự kiến 0h, 5/9).

Dù đang có phong độ tốt sau khi kịp thời hồi phục chấn thương trước giải đấu, Alcaraz cũng thẳng thắn lên tiếng cảnh báo về lịch thi đấu quá dày đặc hiện tại. Ngôi sao 23 tuổi chia sẻ rằng nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, anh sẽ bắt buộc phải dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài trong tương lai gần để bảo vệ thể lực.