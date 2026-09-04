Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

marta-vs-ekaterina
US Open
Marta Kostyuk -
Ekaterina Alexandrova -
aryna-vs-kamilla
US Open
Aryna Sabalenka -
Kamilla Rakhimova -
jessica-vs-leylah
US Open
Jessica Pegula -
Leylah Fernandez -
daniil-vs-arthur
US Open
Daniil Medvedev -
Arthur Rinderknech -
yibing-vs-carlos
US Open
Yibing Wu -
Carlos Alcaraz -
jiri-vs-stefanos
US Open
Jiri Lehecka -
Stefanos Tsitsipas -
ben-vs-denis
US Open
Ben Shelton -
Denis Shapovalov -
elina-vs-anna
US Open
Elina Svitolina -
Anna Kalinskaya -
taylor-vs-mattia
US Open
Taylor Fritz 3
Mattia Bellucci 0
dane-vs-lorenzo
US Open
Dane Sweeny 3
Lorenzo Musetti 1
qinwen-vs-yulia
US Open
Qinwen Zheng 2
Yulia Putintseva 1
alexander-vs-marco
US Open
Alexander Blockx 3
Marco Trungelliti 1
mirra-vs-eva
US Open
Mirra Andreeva 2
Eva Lys 0
botic-vs-alex
US Open
Botic Van De Zandschulp 3
Alex de Minaur 0
zizou-vs-jesper
US Open
Zizou Bergs 3
Jesper de Jong 1
iva-vs-francesca
US Open
Iva Jovic 2
Francesca Jones 0
gael-vs-learner
US Open
Gael Monfils 0
Learner Tien 3
paula-vs-coco
US Open
Paula Badosa 0
Coco Gauff 2
alexander-vs-quentin
US Open
Alexander Zverev 3
Quentin Halys 2
jessica-vs-elena
US Open
Jessica Bouzas Maneiro 0
Elena Rybakina 2

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini

Sự kiện: Thể thao Carlos Alcaraz

Giữa lúc Carlos Alcaraz đang thi đấu ấn tượng tại giải US Open, bạn gái tin đồn của anh là Claudia Canals lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với loạt ảnh bikini quyến rũ bên bờ biển.

  

Nhan sắc gây sốt của Claudia Canals, bạn gái tin đồn của Alcaraz

Tin đồn hẹn hò giữa tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz và Claudia Canals bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện trên một chiếc du thuyền ngoài bờ biển nước Ý.

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini - 1

Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, sự xuất hiện bên cạnh nhà vô địch Grand Slam đã giúp lượng người theo dõi của cô gái chuyên về truyền thông kỹ thuật số và doanh nhân này tăng vọt trên các nền tảng mạng xã hội.

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini - 2

Mới đây, giữa thời điểm giải đấu US Open đang diễn ra gay cấn, Claudia Canals lại khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh diện bikini họa tiết da động vật vô cùng quyến rũ bên bãi biển.

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini - 3

Dưới phần bình luận với chú thích ngắn gọn "Tháng 9", vô số cổ động viên đã để lại những lời khen ngợi nhan sắc của cô, đồng thời liên tục nhắc tên Alcaraz như một bí mật mà ai cũng đã tỏ tường.

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini - 4

Carlos Alcaraz thẳng tiến vào vòng 3 US Open

Gạt qua những chú ý về đời tư, Carlos Alcaraz vẫn duy trì phong độ thi đấu ấn tượng trên mặt sân cứng tại New York.

Bạn gái tin đồn của Carlos Alcaraz khoe dáng nóng bỏng với bikini - 5

Tay vợt người Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên mình vào vòng 3 US Open sau khi đánh bại Jaime Faria sau 4 set đấu căng thẳng. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là tay vợt Wu Yibing (dự kiến 0h, 5/9).

Dù đang có phong độ tốt sau khi kịp thời hồi phục chấn thương trước giải đấu, Alcaraz cũng thẳng thắn lên tiếng cảnh báo về lịch thi đấu quá dày đặc hiện tại. Ngôi sao 23 tuổi chia sẻ rằng nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, anh sẽ bắt buộc phải dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài trong tương lai gần để bảo vệ thể lực.

Alcaraz "lộ hàng" vì gặp sự cố trang phục, mỹ nhân Bouchard lập tức trêu chọc
Alcaraz "lộ hàng" vì gặp sự cố trang phục, mỹ nhân Bouchard lập tức trêu chọc

Carlos Alcaraz trở lại US Open đầy ấn tượng, nhưng chiếc áo ba lỗ phản chủ mới là tâm điểm gây chú ý. Nhà đương kim vô địch sau đó tiếp tục thể hiện...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 09:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thể thao Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN