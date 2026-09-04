Vấn nạn người nổi tiếng làm loạn khán đài, US Open bị biến thành “sở thú”

Naomi Osaka than phiền khi cô đang dốc sức thi đấu thì sự tập trung bị ảnh hưởng bởi một nhóm người tại khu vực VIP. Họ tạo dáng chụp ảnh với đèn chiếu sáng di động, buộc trọng tài phải lên tiếng nhắc nhở.

Tay vợt số một nước Mỹ Jessica Pegula cũng cho rằng hành động này “có phần thiếu tôn trọng”, đồng thời nhận định tình trạng trên đã “đi hơi quá xa” tại US Open năm nay.

Nhóm người gây ảnh hưởng tới Osaka

US Open thành điểm check-in

Sức hút của US Open vượt xa khuôn khổ quần vợt. Giải đấu ngày càng trở thành điểm giao thoa giữa thể thao, thời trang, người nổi tiếng, cuộc sống xa hoa và văn hóa mạng xã hội. Những trải nghiệm như xem trận đấu ban đêm, uống cocktail Honey Deuce hay thưởng thức hộp gà kèm trứng cá muối càng khiến US Open trở thành điểm check-in hấp dẫn.

Bản thân ban tổ chức cũng chủ động đón nhận xu hướng này khi cấp thẻ tác nghiệp cho 100 nhà sáng tạo nội dung trong năm nay và dự kiến tiếp tục tăng số lượng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở những người chỉ đến sân để chụp ảnh, quay nội dung rồi rời đi, thay vì thực sự quan tâm đến quần vợt.

Các nhà sáng tạo nội dung đang "cày nát" US Open

“Đã trở thành một sở thú”

US Open vốn nổi tiếng với bầu không khí sôi động, khác hẳn sự trang nghiêm của Wimbledon. Nhưng tiếng trò chuyện ngày càng lớn trên khán đài đang khiến các tay vợt mất tập trung.

Pegula cho biết tại sân Arthur Ashe luôn có tiếng nói chuyện, ăn uống và cười đùa, khiến các tay vợt phải tự tạo cho mình một “bong bóng” để tập trung thi đấu.

Những nhân vật nổi tiếng là một phần của US Open 2026

Adrian Mannarino thậm chí thẳng thắn hơn: “Họ di chuyển, nói chuyện. Tiếng ồn đến từ khắp nơi. Nó đã trở thành một sở thú”.

Đáng nói, dù ban tổ chức liên tục yêu cầu khán giả không sử dụng đèn flash hay đèn chiếu khi chụp ảnh, tình trạng này vẫn xuất hiện trong các trận đấu.

US Open khẳng định đã tăng cường biển báo và gửi thông báo tới khán giả, đồng thời trao quyền cho trọng tài xử lý những trường hợp gây rối.

Những người nổi tiếng trên mạng xã hội có thể giúp US Open bán thêm vé và tiếp cận lượng khán giả mới. Nhưng nếu muốn đưa người hâm mộ đến với quần vợt lâu dài, giải đấu trước hết phải bảo đảm một điều: những trận đấu đỉnh cao cần được diễn ra trong một bầu không khí xứng đáng.