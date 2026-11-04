Tin mới nhất bóng đá sáng 4/11: Chelsea bị phát hiện tự bán vé chợ đen

Chelsea bị phát hiện tự bán vé chợ đen

Tờ The Times và một số nhà báo điều tra khác đã bóc mẽ vụ một công ty mang tên Victory Live đã mang những tấm vé xem Chelsea thi đấu ra thị trường chợ đen. Công ty này được sở hữu bởi tập đoàn Clearlake Capital, hay nói cách khác chính các ông chủ Chelsea đã bán vé chợ đen CLB của mình, mặc dù Chelsea cảnh báo fan của CLB sẽ bị cấm trọn đời nếu bán vé chợ đen. Tuy nhiên Victory Live đăng ký hoạt động tại Mỹ và được cho là đang tận dụng kẻ hở luật của Anh khi không cấm các doanh nghiệp ngoài lãnh thổ Anh bán lại vé.

Một số fan Chelsea phản ánh việc bán vé chợ đen của CLB cho báo giới

Saliba tập trở lại

Trung vệ William Saliba đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt đầu mùa giải do chấn thương. Saliba có mặt trong buổi tập hôm qua thứ Ba, và hiện anh đang tập trung hồi phục thể lực để có thể thi đấu vào cuối tuần này. Dù vậy HLV Mikel Arteta có thể sẽ chỉ để Saliba ngồi dự bị, anh bên cạnh đó cũng sẽ không góp mặt ở đợt tập trung của ĐT Pháp.

Inter Milan mời Thuram gia hạn

Sky Sports Italia cho biết tiền đạo Marcus Thuram đang được Inter Milan mời gia hạn. Thuram đã 29 tuổi và dù còn 2 năm hợp đồng, Inter muốn kéo dài hợp đồng tới ít nhất 2030. Thuram hiện được cho là đang từ từ, chưa vội đàm phán hợp đồng.

Crystal Palace khiếu nại thẻ đỏ của Mateta

CLB Crystal Palace đã khiếu nại tấm thẻ đỏ của tiền đạo Jean Philippe Mateta ở trận thua Tottenham hôm Chủ nhật vừa qua tại Premier League. Mateta đã bị tổ VAR nâng thẻ vàng lên thẻ đỏ sau khi xác định anh đạp trúng mắt cá của Micky Van de Ven, nhưng Palace cho rằng pha bóng là vô tình bởi Mateta đang tập trung nhìn bóng và không thấy Van de Ven xuất hiện khi rướn chân về phía bóng.

West Ham chờ bổ nhiệm Scott Parker thay Nuno Santo

West Ham đã sa thải HLV Nuno Santo sau khi CLB này rơi xuống thứ 8 trên BXH Championship và kém 6 điểm so với đội đầu bảng Middlesbrough. West Ham đặt mục tiêu trở lại ngay Premier League và họ đã liên hệ với Scott Parker để thay thế Santo, có thể quyết định bổ nhiệm sẽ đến trong hôm nay trước khi West Ham gặp Cardiff City.