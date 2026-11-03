Nóng nhất thể thao sáng 3/11: Sếp lớn Paris Masters hé lộ thời điểm Djokovic giải nghệ

Hé lộ thời điểm Djokovic giải nghệ

Djokovic chưa chơi Paris Masters kể từ năm 2024 cho tới nay. Djokovic cuối cùng cũng trở lại giải đấu đó vào cuối tuần này. Giám đốc Paris Masters, Cedrid Pioline đã kêu gọi người hâm mộ tận hưởng tối đa sự hiện diện của siêu sao người Serbia.

Liệu năm 2027 sẽ là "điệu nhảy cuối cùng" của Djokovic?

Cedrid Pioline tin rằng nếu đây không phải lần cuối cùng, thì cùng lắm tới năm sau, Djokovic sẽ thi đấu Paris Masters lần cuối trong sự nghiệp. Điều này đồng nghĩa Pioline hé lộ rằng Djokovic sẽ thi đấu hết mùa giải 2027 rồi giải nghệ.

Jack Draper cảnh báo ATP hủy hoại sức khỏe các tay vợt

Draper xác nhận anh sẽ thay đổi lịch trình của mình trong mùa giải mới. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Bagel, tay vợt người Anh đã lên tiếng chỉ trích áp lực mà các tay vợt trẻ phải đối mặt: "Đã có rất nhiều quyết định mang tính thương mại trong làng quần vợt, đặc biệt là từ những người quản lý cấp cao. Và mặc dù đã có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra, nhưng thực tế là họ đang đặt cả thế hệ tay vợt trẻ vào nguy hiểm, khi liên tục bị chấn thương.

Điều này còn liên quan đến xu hướng của tennis hiện đại, khi trận đấu và bóng thi đấu ngày càng chậm hơn, trong khi các tay vợt ngày càng tiến bộ. Vì thế, tình hình hiện tại không mấy khả quan".

Venus Williams kết thúc năm 2026 với việc toàn thua

Venus Williams sẽ kết thúc mùa giải 2026 mà không có chiến thắng nào ở nội dung đơn sau khi bị loại với tỷ số 2-6 3-6 bởi tay vợt hạng 114 thế giới Mary Stoiana ở vòng đầu tiên giải quần vợt ở Hong Kong (Trung Quốc). Đây đã là thất bại thứ 14 của cô trong năm 2026.

Tyson Fury tăng cân trước ngày đấu Joshua

Cựu vô địch boxing hạng nặng Tyson Fury dự kiến ​​sẽ tăng cân đáng kể cho trận đấu với Anthony Joshua. Cụ thể, anh dự kiến tăng lên tới 127kg so với mốc 120kg ban đầu. 2 năm trước, anh tăng cân khi đối đầu Oleksandr Usyk. Tay đấm đến từ Morecambe làm vậy với mục đích hạ gục đối thủ sớm, nhưng cuối cùng lại nhận về thất bại.