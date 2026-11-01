Nóng nhất thể thao sáng 1/11: Alcaraz phấn khích sau khi vào chung kết Vienna Open

Alcaraz phấn khích sau khi vào chung kết Vienna Open

Sau khi đánh bại Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz không giấu được sự phấn khích trong buổi phỏng vấn sau trận. “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi đánh bại một tay vợt như Daniil trên mặt sân trong nhà, nhất là sau chuỗi phong độ ấn tượng mà anh ấy vừa thể hiện.

Carlos Alcaraz

Anh ấy đang có chuỗi thắng liên tiếp và sự tự tin rất cao, nên việc tôi có thể đánh bại anh ấy thực sự rất đặc biệt. Tôi đã nỗ lực hết mình trong mọi khía cạnh của lối chơi để có được thể trạng tốt nhất cho giải đấu này, đồng thời tạo cơ hội cho bản thân tiến sâu hơn nữa.

Tôi rất vui khi có cơ hội góp mặt trong một trận chung kết khác, và đây cũng là trận chung kết đầu tiên của tôi tại Vienna. Tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần cho trận đấu ngày mai. Đây là một tuần thi đấu tuyệt vời và tôi đang rất mong chờ trận đấu sắp tới".

Sao F1 bị "trảm" ngay giữa chặng đua

Esteban Ocon sẽ rời đội đua F1 Haas vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, đội đua của Mỹ đã quyết định "trảm" tay đua này sớm hơn thời hạn ấy. Ocon bị Haas loại khỏi đội ngay tại ngày đua phân hạng tại Mexican GP. Mối quan hệ của đôi bên vốn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Ocon đã tranh cãi qua bộ đàm với kỹ sư đua của mình, Laure Muller ngay ở lượt đua phân hạng FP2.

Philadelphia 76ers mất liền 2 trụ cột

Theo thông báo từ Philadelphia, họ không có được sự phục vụ của hai trụ cột là LeBron James và Joel Embiid. Siêu sao người Mỹ bị đau thần kinh tọa trong khi đó, Embiid dính nguy cơ tái phát chấn thương bàn chân phải. Cả hai đều bị đau sau khi liên tục cày ải trong những ngày qua.

Usyk định trở lại hạng dưới để thi đấu

Nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng, Oleksandr Usyk đang xem xét khả năng xuống cân để trở lại hạng bán nặng (từ 79-90kg). Đây là hạng cân Usyk từng làm mưa làm gió trước khi lên thi đấu ở hạng siêu nặng. Đối thủ mà Usyk hướng tới hiện tại là David Benavidez. Võ sĩ người Ukraine hy vọng đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.