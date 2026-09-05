Tennis đỉnh cao US Open: Zverev và Tien gặp đối khó chịu, Eala quyết đòi nợ Jovic

Alexander Zverev - Alejandro Tabilo: Khoảng 7h30, 6/9 (Vòng 3 đơn nam US Open)

Zverev hướng tới vòng 4 US Open 2026 nhưng có thể tiếp tục đối mặt một trận đấu khó khăn khi chạm trán Alejandro Tabilo. Hạt giống số 1 vừa phải trải qua màn marathon kéo dài 5 set trước Quentin Halys, thắng 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3.

Zverev hướng tới vòng 4 US Open nhưng phải dè chừng Tabilo

Trong khi đó, Tabilo cũng cần tới 4 set để vượt qua Alexei Popyrin. Tay vợt Chile thua set đầu 2-6 nhưng ngược dòng thắng 7-6, 7-6, 6-2. Khả năng chơi tốt ở những thời điểm quyết định sẽ là điểm tựa quan trọng của Tabilo trước Zverev.

Zverev đang dẫn 2-0 trong thành tích đối đầu, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Tabilo tại US Open 2025. Tuy nhiên, cả hai lần gặp nhau đều xuất hiện tie-break, cho thấy Tabilo vẫn có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho tay vợt người Đức.

Zverev được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, sức mạnh và thành tích đối đầu, nhưng vấn đề thể lực sau trận đấu kéo dài với Halys có thể ảnh hưởng tới anh. Trong khi đó, Tabilo đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong năm 2026 và có đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Zverev nhiều khả năng vẫn giành chiến thắng, nhưng khó có một trận đấu dễ dàng. Kịch bản hai tay vợt tiếp tục tạo ra những set đấu sát nút và vượt mốc 30 game là điều đáng chờ đợi.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng với tỷ số 3-1.

Jakub Mensik - Learner Tien: Khoảng 7h30, 6/9 (Vòng 3 đơn nam US Open)

Màn so tài giữa hai tài năng trẻ Mensik và Tien hứa hẹn rất hấp dẫn tại vòng 3 US Open 2026. Tien, hạt giống số 14, lần đầu vào tới vòng này tại Grand Slam sân nhà sau khi lần lượt đánh bại Nuno Borges và Gael Monfils đều sau 3 set.

Tien hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn với Mensik

Mensik, hạt giống số 17, cũng chưa gặp quá nhiều khó khăn khi vượt qua Shintaro Mochizuki và Jurij Rodionov. Tay vợt CH Czech từng vào bán kết Roland Garros và đang có lần thứ ba góp mặt ở vòng 3 một giải Grand Slam.

Tien thắng Mensik trong lần gặp duy nhất trước đây, kéo dài 5 set tại Next Gen Finals 2024. Tuy nhiên, Mensik đã tiến bộ đáng kể kể từ đó và hiện được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ kinh nghiệm thi đấu Grand Slam cùng phong độ ổn định.

Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu giằng co, khi cả hai đều sở hữu nền tảng đánh cuối sân tốt và còn rất nhiều dư địa phát triển.

Dự đoán kết quả: Tien thắng Mensik 3-2.

Iva Jovic - Alexandra Eala: Khoảng 6h, 6/9 (Vòng 3 đơn nữ US Open)

Jovic tiếp tục hành trình ấn tượng tại US Open 2026 khi đánh bại Francesca Jones sau 2 set. Tay vợt Mỹ thắng 69% điểm từ cả những cú giao bóng một và hai, đồng thời tạo tới 14 cơ hội break.

Tay vợt Philippines, Eala quyết gây bất ngờ trước Jovic tại vòng 3 US Open 2026

Phía bên kia, "niềm tự hào Đông Nam Á" Eala cũng có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-4. Hạt giống số 17 giành 75% điểm giao bóng một và tận dụng 5/7 cơ hội break. Eala bước vào US Open với phong độ cao sau khi giành danh hiệu WTA đầu tiên tại Washington Open.

Jovic đang dẫn 2-0 trong đối đầu và cả hai chiến thắng đều đến trong năm nay. Cô từng thắng Eala 6-4, 6-2 tại Roland Garros rồi tiếp tục đánh bại đối thủ 6-2, 6-2 tại Queen's Club. Tuy nhiên, cả hai trận đều diễn ra trên sân đất nện/cỏ, còn đây là lần đầu họ gặp nhau trên sân cứng.

Eala được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại nhờ phong độ gần đây và khả năng thích nghi tốt với mặt sân cứng. Dù Jovic có thành tích đối đầu vượt trội, Eala đủ khả năng tạo bất ngờ.

Dự đoán kết quả: Eala thắng Jovic 2-1.

Lịch thi đấu US Open 2026 ngày 5/9