Nóng nhất thể thao sáng 4/11: Alcaraz muốn được đối đầu truyền nhân của Nadal

Alcaraz muốn được đối đầu truyền nhân của Nadal

Alcaraz gần đây có nhận xét đáng chú ý về tay vợt trẻ đồng hương Rafael Jodar: "Tôi thực sự rất vui mừng về Jodar. Đó là chàng trai khiêm tốn, tuyệt vời, lại được bố mình làm huấn luyện viên, bạn biết đấy, anh ấy đang làm rất tốt. Tôi thực sự rất vui về anh ấy. Jodar xứng đáng với vị trí này.

Alcaraz dành nhiều lời khen cho Jodar

Thật tuyệt khi có tay vợt người Tây Ban Nha trong top 10. Tất cả chúng tôi đều thích lối chơi của anh ấy, bởi vì mỗi lần xem anh ấy thi đấu, tôi đều cảm thấy vui sướng. Tôi vô cùng háo hức được đối đầu với anh ấy một ngày nào đó".

Sinner chúc mừng Zverev

Alexander Zverev đã được đón tiếp long trọng tại giải Paris Masters vào ngày anh chắc chắn giữ vị trí số một thế giới. Sinner đã gửi lời chúc mừng tay vợt người Đức: "Chúc mừng bạn đã có một năm tuyệt vời. Hai danh hiệu Grand Slam và giờ bạn đã là số một thế giới. Xin chúc mừng bạn và toàn thể gia đình. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, và tôi hy vọng sớm gặp lại các bạn".

Swiatek thay đổi lịch trình trong năm 2027

Iga Swiatek đã sớm thay đổi lịch trình thi đấu khi cựu số 1 thế giới dự định khởi đầu năm mới tại giải Brisbane International thay vì United Cup. Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Swiatek sẽ bắt đầu năm mới bằng việc tham gia một giải đấu WTA chứ không phải United Cup.

Usyk thay đổi dự đoán về trận đấu giữa Joshua và Fury

Oleksandr Usyk đã thay đổi quan điểm về trận đấu giữa Anthony Joshua và Tyson Fury, mặc dù trước đó anh từng dự đoán người bạn thân Anthony Joshua sẽ giành chiến thắng. Thay vào đó, Usyk nhận định lại: "Đây là trận đấu hay, tỷ lệ thắng thua là 50/50".