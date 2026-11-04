Điên rồ trận đấu có 52 thẻ đỏ, lập kỷ lục Guinness

Sách kỷ lục Guinness đã có một kỷ lục bóng đá mới: Trận đấu có nhiều thẻ đỏ nhất. Đây là trận lượt đi của vòng bán kết giải hạng Hai U20 của bang Minas Gerais tại Brazil, diễn ra giữa Uberlandia gặp Mamore. Mamore thắng 3-1 trên sân khách nhưng điểm nhấn là cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa hai đội.

Loạn đả bắt đầu xuất hiện ở đầu hiệp 2

Phía Mamore đã khiêu khích khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 54. Cầu thủ ghi bàn, Davi Bittencourt, gây sự trước và bị HLV thủ môn của Uberlandia xông ra đẩy ngã. Sau đó trọng tài đã rút thẻ đỏ cho 1 cầu thủ của Uberlandia vì phạm lỗi nguy hiểm, nhưng quan chức của Uberlandia bắt đầu lao vào sân để phản đối quyết định.

Trận đấu đã bị trì hoãn tận 40 phút vì động thái phản đối này, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hỗn loạn bắt đầu xuất hiện ở phút bù giờ hiệp 2, khi khu vực kỹ thuật của hai đội có lời qua tiếng lại. Cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện mỗi đội chửi mắng, xô đẩy nhau trước khi chuyển sang đánh nhau, dùng cả cáng lẫn ghế để ném vào nhau.

Trọng tài bắt đầu rút thẻ đỏ, tổng cộng 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện của cả hai đội. Không những thế, 6 thiếu niên nhặt bóng cũng tham gia vào loạn đả và cũng bị thẻ đỏ nốt, những thiếu niên này cũng tham gia đấm đá và ném đồ về phía các cầu thủ.

Quang cảnh cầu thủ đánh nhau ở cuối trận

Do thiếu người lo công tác an ninh trận đấu, trọng tài quyết định chấm dứt trận. Bản báo cáo của tổ trọng tài đầy rẫy những thông tin về hành vi bạo lực của cả hai đội, rằng thậm chí Mamore sau khi hết trận đã phá phách phòng thay đồ trước khi ra về. 14 cánh cửa bị hư hỏng đi kèm với chậu rửa mặt, toilet, vòi tắm và các thiết bị điện.

Hiện bản báo cáo của trọng tài đã được sử dụng để lực lượng quân cảnh bang Minais Gerais vào cuộc. Hiện chưa có ai bị bắt giữ cho sự cố trên, nhưng trận lượt về ngày 8/11 trên sân của U20 Mamore chắc chắn sẽ được chú ý.

52 thẻ đỏ rút ra cho trận U20 Uberlandia – U20 Mamore đã vượt qua kỷ lục cũ lập năm 2011. Khi đó một trận đấu ở giải hạng 5 Argentina đã chứng kiến 36 thẻ đỏ được rút ra.