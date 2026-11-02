Nóng nhất thể thao sáng 2/11: Jodar làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng ATP

Jodar làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng ATP

Rafael Jodar xuất hiện trong top 10 ATP tuần này và tay vợt 20 tuổi người TBN đã làm được điều chưa tay vợt nào từng làm được. Anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên, trong mùa giải đầy đủ đầu tiên ở cấp độ ATP Tour, lọt ngay vào top 10. Jodar mới chỉ ra mắt ở cấp độ Grand Slam ở Australian Open đầu năm và ra mắt ở cấp độ Masters 1000 tại Indian Wells.

Rafael Jodar

Cựu võ sỹ UFC đấu 6 người nhà trong 1 buổi tối

Makhmud Muradov, người từng có 7 trận đấu tại UFC, đã gây chú ý khi mới đây thi đấu trong một buổi tối cho công ty “G MMA” với 6 người nhà liên tiếp. Muradov đã đấu với 6 thành viên gia đình mình đều là võ sỹ và thắng nhanh cả 6 trận đấu. Được biết trận đấu này ban đầu đã có điều luật là Muradov phải đấu 2 người nhà cùng một lúc, nhưng không được cho phép nên thay bằng từng người một vào đấu.

Việt Nam giành 92 HCV tại giải lặn Đông Nam Á

Đội tuyển lặn Việt Nam đã dẫn đầu toàn đoàn tại Giải lặn vô địch và vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 tại Malaysia, với thành tích 92 HCV, 62 HCB và 6 HCĐ. 160 huy chương giành được còn chứng kiến nhiều kỷ lục mới được thiết lập, trong đó Nguyễn Thành Lộc phá kỷ lục Đông Nam Á ở các cự ly 50m và 100m vòi hơi chân vịt nam, và Nguyễn Tiến Đạt phá kỷ lục Đông Nam Á tại nội dung 400m khí tài nam.

Tuyển bóng ném Việt Nam xuất quân giải Đông Nam Á hôm nay

Bốn đội tuyển bóng ném Việt Nam, gồm nam, nữ trong nhà và nam, nữ bãi biển đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho giải Giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh trong hôm nay 2/11. Các đội tuyển bóng ném trong nhà sẽ thi đấu trước tới ngày 6/11 và từ 7/11 đến 10/11 là các đội bóng ném bãi biển. Mục tiêu của các đội là đoạt chức vô địch, trong đó đội tuyển nữ bóng ném trong nhà đang là ĐKVĐ.