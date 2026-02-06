Ronaldo tiếp tục đình công, Saudi Pro League lên tiếng cảnh báo

Ronaldo tiếp tục đình công

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Ronaldo sẽ tiếp tục ngồi ngoài ở trận đấu thứ hai liên tiếp của Al Nassr, trước cuộc đại chiến với Al Ittihad diễn ra vào lúc 0h30 ngày 7/2 (giờ Việt Nam). Trước đó, CR7 đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Al Nassr ở trận thắng Al Riyadh 1-0 hôm 2/2. Và viễn cảnh Ronaldo tiếp tục vắng mặt đang làm dấy lên làn sóng đồn đoán lớn xoay quanh tương lai của siêu sao 41 tuổi tại Saudi Arabia.

Ronaldo sẽ tiếp tục không ra sân cho Al Nassr

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), nguyên nhân Ronaldo “đình công” xuất phát từ sự thất vọng trước việc Al Nassr không tăng cường lực lượng đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Nguồn tin này cho biết sự bức xúc của CR7 đến từ việc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) thiếu cam kết đầu tư cho Al Nassr, đặc biệt khi so sánh với mức chi tiêu dành cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong giải đấu. Ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Al Hilal đã gây chấn động khi chiêu mộ Karim Benzema từ Al Ittihad.

Tờ báo Bồ Đào Nha khẳng định rằng dù Al Nassr có nhiều nhân vật chủ chốt người Bồ Đào Nha trong bộ máy điều hành, bao gồm HLV Jorge Jesus, giám đốc thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo, những đề xuất tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong tháng 1 vẫn bị ban lãnh đạo phớt lờ.

Những con số phía sau mâu thuẫn giữa Ronaldo và Al Nassr

Điều này phần nào phản ánh rõ nét qua hoạt động chuyển nhượng thực tế của Al Nassr, khi họ chỉ mang về duy nhất một tân binh là tiền vệ trung tâm 21 tuổi Haydeer Abdulkareem từ CLB Al Zawraa (Iraq). Con số này tương phản hoàn toàn với Al Hilal, đội bóng cũng thuộc sở hữu của PIF, khi chi ít nhất 43 triệu euro cho 4 bản hợp đồng mới, bao gồm Benzema và trung phong trẻ được đánh giá cao tại Ligue 1 là Kader Meite.

Ở khía cạnh nào đó, Ronaldo có lý do để không hài lòng. Khi CR7 gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, giá trị đội hình của CLB ở mức 79 triệu euro, cao nhất giải đấu và gần gấp đôi Al Hilal khi đó (49,6 triệu euro). Tuy nhiên, kể từ thời điểm ấy, vị thế của Al Nassr tại Saudi Pro League đã tụt xuống thứ tư xét về giá trị đội hình.

Hiện tại, tổng giá trị đội hình của Al Nassr, bao gồm Ronaldo, là 133,4 triệu euro, xếp sau Al Ahli (199 triệu euro), Al Hilal (190 triệu euro) và Al Ittihad (164 triệu euro). Tương tự, kể từ mùa hè 2023, mức chi ròng của Al Nassr chỉ đạt 376 triệu euro, gần bằng một nửa so với Al Hilal (596 triệu euro).

Saudi Pro League cảnh báo Ronaldo

Trong tuyên bố gửi tới BBC, người phát ngôn của Saudi Pro League nhấn mạnh: “Saudi Pro League được vận hành dựa trên một nguyên tắc đơn giản: mỗi CLB hoạt động độc lập dưới cùng một hệ thống quy định. Các CLB có ban lãnh đạo, bộ máy điều hành và bộ phận chuyên môn riêng. Quyết định về chuyển nhượng, chi tiêu và chiến lược thuộc về từng CLB, trong khuôn khổ tài chính nhằm đảm bảo tính bền vững và cân bằng cạnh tranh. Khung đó được áp dụng đồng đều cho toàn giải”.

Người phát ngôn Saudi Pro League nói thêm: “Ronaldo đã hoàn toàn gắn bó với Al Nassr kể từ khi gia nhập và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cũng như tham vọng của CLB. Giống như mọi VĐV đỉnh cao, cậu ấy luôn khao khát chiến thắng.

Tuy nhiên, không một cá nhân nào, dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, được quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình. Những hoạt động chuyển nhượng gần đây cho thấy rõ điều đó, có CLB tăng cường lực lượng theo một cách, CLB khác lại lựa chọn hướng đi khác. Tất cả đều là quyết định của từng CLB trong khuôn khổ tài chính đã được phê duyệt”.

Chuyên gia dự đoán tương lai Ronaldo

Goncalo Tristao Santos, chuyên gia bóng đá Bồ Đào Nha của Transfermarkt, nhận định: “Vụ việc này đã lan rộng tại Bồ Đào Nha trong vài giờ qua, với việc báo chí đưa tin Ronaldo từ chối thi đấu cho Al Nassr. Ronaldo được cho là cảm thấy PIF đối xử không công bằng khi phân bổ nhiều tiền hơn, ký hợp đồng với nhiều cầu thủ giỏi hơn cho Al Hilal, khiến Al Nassr gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch.

Nói chung, người hâm mộ Bồ Đào Nha hiểu vì sao Ronaldo sang Saudi Arabia, nhưng sự thật là anh ấy đã phần nào đánh mất uy tín với quyết định gia nhập Al Nassr. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi ai cũng biết bóng đá Saudi Arabia có chất lượng thấp hơn châu Âu”.

Vậy đây có phải là khởi đầu cho hồi kết của Ronaldo trong giai đoạn thi đấu đình đám tại Saudi Arabia? Điều đó vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2027, rất khó để hình dung có CLB nào sẵn sàng bỏ tiền chiêu mộ một cầu thủ vừa bước sang tuổi 41.

Tuy nhiên, một cuộc khẩu chiến công khai như vậy là điều hiếm thấy ở cựu sao MU và Real Madrid, và có thể báo hiệu một sự thay đổi trong kế hoạch tương lai.

“Tôi không nghĩ ai thực sự tin vào khả năng Ronaldo trở lại bóng đá châu Âu. Nhưng bạn không bao giờ biết trước điều gì. Thái độ bị cáo buộc lần này của Ronaldo là một biến số mới, có thể khiến anh rời Al Nassr sớm hơn dự kiến. Và nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có những CLB châu Âu quan tâm”, Santos nói thêm.