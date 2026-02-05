Nóng nhất thể thao tối 5/2: Alcaraz chọn anh trai làm HLV trưởng "dự bị"

Alcaraz chọn anh trai làm HLV

Theo Tennis 365, Carlos Alcaraz đã lên kế hoạch để anh trai Alvaro đồng hành cùng mình với vai trò HLV tại các giải đấu không có sự góp mặt của HLV trưởng Samuel Lopez. Samuel Lopez thay thế HLV lâu năm Juan Carlos Ferrero và góp công lớn trên hành trình vô địch Australian Open 2026 của Alcaraz.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên Marca. "Tiểu Nadal" cũng hé lộ ý định đưa anh trai vào đội ngũ huấn luyện: “Tôi vẫn chưa biết Alvaro đồng hành cùng mình ở giải đấu nào, bởi Samuel Lopez sẽ góp mặt 80% các giải đấu hay thậm chí nhiều hơn. Anh ấy sẽ tham dự những giải quan trọng nhất, còn ở một số sự kiện khác, anh trai tôi sẽ đi một mình cùng tôi".

Thanh Thúy xếp hạng ấn tượng trong BXH các VĐV hay nhất lịch sử bóng chuyền

Chuyên trang bóng chuyền hàng đầu thế giới Volleybox mới đây đã cập nhật bảng xếp hạng những VĐV hay nhất lịch sử, và Trần Thị Thanh Thúy của Việt Nam vinh dự được xếp ở vị trí ấn tượng, với vị trí thứ 280.

Đây là thứ hạng rất cao nếu biết rằng Volleybox đã tổng hợp dữ liệu từ khoảng 10.000 VĐV nữ nổi bật trong xuyên suốt lịch sử bóng chuyền. Volleybox căn cứ vào thành tích tập thể cũng như danh hiệu cá nhân, đối chiếu với hệ thống tính điểm do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ấn định ở từng giải đấu, tùy theo từng giai đoạn - để đưa ra điểm số cuối cùng với các VĐV.

Theo đó, Thanh Thúy đạt điểm số 1956,59, với 1081,34 điểm từ danh hiệu tập thể (cả cấp độ đội tuyển lẫn cấp CLB) và 872,25 điểm từ danh hiệu cá nhân.

Ngôi sao tennis Philippines thắng ngược ở giải Abu Dhabi

Tay vợt Alex Eala vừa gây dấu ấn tại giải Abu Dhabi Open 2026 khi đánh bại đối thủ giàu kinh nghiệm Aliaksandra Sasnovich để đoạt vé tứ kết. Sasnovich đã thắng 6-2 ở set 1 và sang set 2 Eala đòi lại thế quân bình với tỷ số 6-4. Tay vợt người Philippines đã rất gần với thất bại khi bị dẫn 2-5 ở set 3 và đối mặt 1 match point, nhưng cô không những cứu được điểm mà còn thắng 4 ván liên tiếp và đưa set vào tie-break, nơi cô thể hiện bản lĩnh để thắng 7-5.

Alex Eala

Trận thắng này đưa Eala vào gặp Ekaterina Alexandrova, một trong những tay vợt hạt giống hàng đầu tại giải. Nếu thắng, nhà đương kim vô địch SEA Games sẽ sáng cửa bứt vào top 100 WTA trong tháng sau.

Tuyển cử tạ Việt Nam thay HLV trước thềm ASIAD

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã chào đón HLV trưởng mới trước khi bắt đầu cho chiến dịch ASIAD 20. Người được chọn là HLV Nguyễn Mạnh Thắng, người có kinh nghiệm lâu năm và nằm trong bộ sậu huấn luyện cho đô cử Trịnh Văn Vinh dự Olympic 2024. Ngoài ra, Cục thể dục thể thao sẽ sớm bổ sung một chuyên gia đến từ CHDCND Triều Tiên để hỗ trợ đội tuyển trước khi lên đường dự giải vô địch châu Á tại Ấn Độ tháng 4 tới.

Floyd Mayweather kiện mạng truyền hình để đòi 340 triệu USD

Theo tin từ Mỹ, Floyd Mayweather đang khởi kiện công ty truyền hình Showtime do cho rằng công ty này có bàn tay trong việc lừa mất của anh số tiền lớn. Mayweather cho rằng cố vấn cũ của mình, Al Haymon, đã lừa mất nhiều tiền từ cựu tay đấm người Mỹ với sự giúp sức của các giám đốc tại Showtime trong các thỏa thuận phát sóng các trận boxing của mình. Mayweather đang đòi phía Showtime phải bồi thường số tiền 340 triệu USD.

Floyd Mayweather

Bích Tuyền tập trở lại nhưng không thi đấu giải VĐQG

Mặc dù Bích Tuyền đã xuất hiện trong các video tập luyện của CLB LPB Ninh Bình từ tháng 1 đến nay, nhưng HLV trưởng Thái Thanh Tùng xác nhận cô sẽ không thi đấu ở giải VĐQG sắp tới. Bích Tuyền hiện có cương vị chính thức là một thành viên của ban huấn luyện.

Kazakhstan đăng cai Á vận hội mùa Đông 2029

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức công bố Kazakhstan sẽ là quốc gia đăng cai Á vận hội mùa Đông 2029, thay thế Saudi Arabia vừa rút lui cách đây 1 tháng. Thành phố Almaty sẽ được chọn là nơi tổ chức các nội dung thi đấu, thành phố này đã có kinh nghiệm tổ chức Á vận hội mùa Đông vào năm 2011 và một số sự kiện thể thao mùa Đông khác.

Cử tạ Việt Nam dự kiến gặp khó ở Olympic 2028

Hệ thống và thể thức thi đấu môn cử tạ tại Olympic 2028 đã được công bố bởi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF), theo đó số hạng cân sẽ tăng từ 10 lên 12 nhưng các hạng cân nhẹ nhất đã đổi từ 61kg (nam) và 49kg (nữ) lên 65kg (nam) và 53kg (nữ). Trong khi đó hạn ngạch VĐV góp mặt ở vòng chung kết không tăng mà giữ nguyên ở mốc 120 VĐV (60 nam – 60 nữ).

Điều này tạo ra thách thức cho cử tạ Việt Nam do hy vọng dự Olympic vẫn hay đến ở các hạng cân thấp. Hiện đô cử sáng giá nhất cho suất Olympic là Trần Minh Trí, người đã vô địch châu Á ở hạng cân 65kg.