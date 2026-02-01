Nóng nhất thể thao trưa 1/2: Thành công của Rybakina có dấu ấn lớn của HLV

Thành công của Rybakina có dấu ấn lớn của HLV

Nhà vô địch đơn nữ của Australian Open 2026, Elena Rybakina, đã tái hợp với huấn luyện viên của mình sau khi án đình chỉ đối với ông được dỡ bỏ.

HLV Stefano Vukov giúp ích nhiều cho Rybakina

Trước đó, HLV của Rybakina từng bị cấm các trận đấu của cô trong thời gian chấp hành án treo. Ở trận chung kết Australian Open tại Melbourne, nơi Rybakina xuất sắc đánh bại Aryna Sabalenka sau 3 set, tay vợt người Kazakhstan đã tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ HLV gắn bó lâu năm Stefano Vukov trên khán đài dành cho đội ngũ huấn luyện.

Rybakina từng ngừng làm việc với Vukov vào tháng 8/2024, trước khi có quãng thời gian ngắn hợp tác với Goran Ivanisevic – cựu HLV của Novak Djokovic. Sau khi chia tay Ivanisevic vào đầu năm 2025, cô quyết định mời Vukov trở lại.

Rafael Nadal bày tỏ sự kính trọng với Nole

Trong cuộc phỏng vấn với trang chủ Australian Open, huyền thoại Rafael Nadal bày tỏ sự kính trọng với đối thủ một thời, Novak Djokovic. "Chúng tôi đã trải qua cuộc cạnh tranh phi thường, vượt qua tất cả giới hạn của bản thân. Nole là tấm gương về sự tận tâm, kiên cường, lòng dũng cảm với bất kỳ ai. Anh ấy có thể thi đấu ở đẳng cấp cao ở độ tuổi này đã chứng minh sự vĩ đại. Tôi thật sự rất kính trọng anh ấy".

Djokovic và Nadal

Siêu sao Luka Doncic gây ấn tượng

Đối đầu với Washington Wizards, siêu sao Luka Doncic của Los Angeles Lakers đã khiến tất cả phải trầm trồ khi có 3 chỉ số vượt qua con số 10 khi trận đấu còn chưa kết thúc một nửa thời gian. Siêu sao người Slovenia có 37 điểm, 13 kiến tạo và 11 lần bắt bóng bật bảng, qua đó giúp Lakers chiến thắng 142-111.

"Sói già" Chimaev tìm kiếm đối thủ

Sau khi trở thành "ông vua" ở hạng cân trung bình của sàn UFC, Khamzat Chimaev vẫn chưa được sắp xếp trận đấu tiếp theo. Võ sĩ người gốc Chechen đang có ý định chuyển lên hạng cân bán trung để đối đầu với Alex Pereira. Ngoài ra, Chimaev có thể đối đầu với Nassourdine Imavov nhưng phương án này ít khả thi hơn.

Cảm xúc của Sabalenka lẫn lộn

Sau khi để thua Rybakina trong trận chung kết Australian Open, Aryna Sabalenka tiết lộ cảm xúc của cá nhân. "Tôi vừa cười vừa khóc. Đó là khoảnh khắc thật sự hỗn loạn. Tôi chẳng thể kiểm soát được nên tôi để mọi thứ trở nên tự nhiên. Tôi cảm thấy thất vọng vì bản thân lại để lỡ cơ hội lần nữa. Đã có lúc tôi chơi rất hay nhưng sau đó tôi không thể cưỡng lại Rybakina".