Nóng nhất thể thao sáng 2/2: Giá vé chung kết Alcaraz – Djokovic đắt nhất lịch sử

Giá vé chung kết Alcaraz – Djokovic đắt nhất lịch sử

Theo nguồn tin địa phương, trận chung kết đơn nam Novak Djokovic – Carlos Alcaraz đã dẫn tới mức giá vé đắt nhất trong lịch sử tổ chức Australian Open. Mức giá vé cao nhất trên thị trường bán lại đã lên tận 6.600 USD (hơn 171 triệu đồng) và vé này đã được mua bởi một ngôi sao điện ảnh giấu tên.

Quang cảnh chung kết Alcaraz - Djokovic

Australian Open có thể áp dụng 5 set cho nội dung đơn nữ

Craig Tiley, người đứng đầu ban tổ chức Australian Open, mới đây đã nói rằng giải đấu có thể sẽ chuyển sang thi đấu tối đa 5 set cho nội dung đơn nữ. Tuy nhiên Tiley cho biết các tay vợt sẽ là người quyết định có nên thay đổi hay không, và nếu có thì sẽ chỉ áp dụng từ tứ kết trở đi.

Volkanovski nhận thưởng lớn tại UFC 325

Sự kiện UFC 325 kết thúc với chiến thắng lịch sử của Alexander Volkanovski trước Diego Lopes, khiến Volkanovski san bằng kỷ lục chiến thắng trong các trận tranh đai hạng lông ở con số 8 của Jose Aldo. Trận đấu đã được chọn là trận hay nhất sự kiện và mỗi võ sỹ được trả 100.000 USD. Tuy nhiên Lopes phải chờ ăn mừng số tiền thưởng đó bởi anh đã bị gãy cả 2 chân sau khi tung một đòn đá lỏng chân, khiến anh phải nhập viện sau trận.

Các VĐV bắt đầu xuất hiện ở Olympic mùa Đông Milan

Làng vận động viên Olympic tại Milan đã đón những VĐV đầu tiên đến trong ngày thứ Bảy để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông sẽ khai mạc ngày 4/2. Làng Olympic Milan có sức chứa khoảng 1700 vận động viên và nhân viên hỗ trợ, và sẽ được chuyển thành ký túc xá đại học sau khi tổ chức đại hội.