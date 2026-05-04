Djokovic "long tranh hổ đấu" với Zverev, hẹn Sinner chung kết trong mơ tại Rome Open

Giải Rome Open 2026 tại Foro Italico (Rome, Italia) diễn ra từ 6 đến 17/5/2026 được dự đoán sẽ tạo nên một trong những nhánh đấu khốc liệt nhất lịch sử ATP 1000. Theo kết quả mới bốc thăm chiều 4/5, Jannik Sinner (hạt giống số 1) và Novak Djokovic (hạt giống số 3) nằm ở hai nửa đối diện, trong khi Alexander Zverev (hạt giống số 2) rơi cùng nhánh với hàng loạt đối thủ khó chịu, kịch bản “chung kết trong mơ” đang dần hiện rõ trên mặt sân đất nện Rome.

Djokovic (bên phải) nếu muốn vào chung kết đấu Sinner (bên trái) có thể sẽ chạm trán Zverev (giữa) ở bán kết

Sinner và hành trình không dễ dàng đến bán kết

Ở nhánh đấu đầu tiên, Sinner được xếp ở vị trí trung tâm của bảng, nhưng con đường tiến vào chung kết không hề bằng phẳng như thứ hạng hiện tại của anh.

Ngay từ vòng hai, (hạt giống từ 1 tới 32 được miễn chơi vòng 1) tay vợt người Ý có thể phải đối mặt những cái tên giàu sức mạnh và sức trẻ như Sebastian Ofner (Áo) hoặc Alex Michelsen (Mỹ), những đối thủ có khả năng gây bất ngờ nếu Sinner không nhập cuộc chắc chắn.

Vòng 3, nhánh này hứa hẹn trở nên nóng rực khi xuất hiện những cái tên như Matteo Berrettini, Jiri Mensik hay Frances Tiafoe. Đây đều là những tay vợt có khả năng tạo áp lực bằng lối đánh tấn công tốt, đặc biệt trên mặt sân đất nện giàu biến số. Rào cản lớn với Sinner nhiều khả năng sẽ đến từ Arthur Fils, một trong những gương mặt trẻ đang lên ở ATP Tour, người hoàn toàn có thể trở thành “kẻ phá bĩnh” nếu chạm phong độ cao.

Tại tứ kết, Sinner có thể gặp Ben Shelton (Mỹ, hạt giống số 5) hoặc Andrey Rublev (Nga, hạt giống 12). Ở bán kết, tay vợt Ý dễ so tài Félix Auger-Aliassime (Canada, hạt giống số 4) hoặc Daniil Medvedev (Nga, hạt giống số 7). Chung kết, "Người băng" có thể đấu Djokovic hoặc Zverev.

Sinner bước vào Rome với mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập 9 danh hiệu Masters 1000 (Golden Masters). Nếu vô địch tại quê nhà, anh sẽ trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử làm được điều này sau Djokovic và là tay vợt đầu tiên vô địch 6 Masters liên tiếp.

Djokovic và cuộc chiến quyền lực với Zverev

Ở nửa còn lại, sự chú ý dồn về Djokovic, hạt giống số 3, người được xếp cùng khu vực với Zverev và hàng loạt đối thủ khó chịu.

Ngay từ vòng hai, Djokovic sẽ gặp Marton Fucsovics hoặc người thắng từ vòng loại. Vòng 3, Nole dễ chạm trán Ugo Humbert. Dù không thuộc nhóm “ngôi sao lớn”, nhưng đây đều là những tay vợt có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Tại vòng 4, Nole có thể đụng độ Karen Khachanov (Nga, hạt giống 13), tứ kết nhánh hướng tới Lorenzo Musetti (Ý, hạt giống số 4) và nếu muốn vào chung kết gặp Sinner, "The Djoker" cần vượt qua Zverev ở bán kết.

Trước khi nghĩ tới bán kết với Djokovic, Zverev phải đi qua một loạt đối thủ nguy hiểm như Taylor Fritz, Holger Rune và đặc biệt là Stefanos Tsitsipas, những cái tên có thể biến bất kỳ trận đấu nào thành “cuộc chiến thể lực kéo dài 5 set”.

Giải đấu còn chứa nhiều điểm nóng khác. Daniil Medvedev nằm ở khu vực giữa bảng, nơi anh có thể chạm trán những tay vợt giàu biến số như Alex De Minaur hay Nuno Borges.

Ở một nhánh khác, Holger Rune, Casper Ruud và Jakub Lehecka cũng tạo thành nhóm cạnh tranh ngầm cho tấm vé vào tứ kết, hứa hẹn khiến cục diện trở nên khó lường hơn rất nhiều so với thứ hạng.

Đơn nữ Rome Open hấp dẫn

Hai hạt giống số 1 và số 2 của đơn nữ là Aryna Sabalenka và Elena Rybakina đều bước vào giải với lợi thế được miễn vòng 1, nhưng hành trình phía trước lại mở ra những thử thách rất khác nhau.

Rybakina (bên trái) hẹn gặp Sabalenka (bên phải) ở chung kết đơn nữ

Sabalenka nằm ở nhánh trên, nơi cô có thể sớm chạm những đối thủ giàu biến số như Madison Keys, Elina Svitolina hay thậm chí là Mirra Andreeva nếu mọi thứ đi đúng kịch bản hạt giống. Trong khi đó, Rybakina ở nhánh dưới được dự đoán sẽ đối mặt các thử thách mang tính “độ bền” như Jasmine Paolini, Iga Swiatek hay Jessica Pegula, những tay vợt có khả năng kéo dài các trận đấu trên sân đất nện.

Nếu vượt qua các chướng ngại đó, kịch bản lý tưởng nhất của giải là một trận chung kết giữa hai hạt giống hàng đầu, nơi Sabalenka đại diện cho sức mạnh tấn công bùng nổ, còn Rybakina mang đến lối chơi ổn định và chính xác, hứa hẹn tạo nên một màn đối đầu đỉnh cao tại Rome.