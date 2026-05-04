Nóng nhất thể thao sáng 4/5: Sinner chỉ ra 5 tài năng có thể phá thế song mã

Sinner nhận định 5 tài năng có thể phá thế song mã

Jannik Sinner tin rằng quần vợt nam sắp chứng kiến làn sóng mới đủ sức thách thức anh và Carlos Alcaraz. Tay vợt số một thế giới đặc biệt ấn tượng với Joao Fonseca và Rafael Jodar, hai gương mặt trẻ đang thăng tiến mạnh mẽ.

Jodar gây tiếng vang khi vô địch Marrakech, vào bán kết Barcelona và tứ kết Madrid. Theo Sinner, cả hai là đại diện tiêu biểu của thế hệ sinh năm 2006, nhóm tay vợt sở hữu tiềm năng lớn để phá vỡ sự thống trị hiện tại của anh và Alcaraz trong tương lai gần.

Ngoài ra, 3 cái tên khác bao gồm Alexander Blockx, Nicolai Budkov Kjaer và Rei Sakamoto cũng được Sinner gọi tên.

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại đau đớn trước Marta Kostyuk ở chung kết Madrid Open, Mirra Andreeva sẽ trở lại sân đấu. Tay vợt 19 tuổi bật khóc sau trận thua 3-6, 5-7 và thừa nhận cảm giác như “tận thế”.

Tuy nhiên, Andreeva không có nhiều thời gian để tiếc nuối khi cô cùng Diana Shnaider góp mặt ở chung kết đôi nữ. Bộ đôi Nga sẽ chạm trán cặp hạt giống số hai Katerina Siniakova và Taylor Townsend tại sân Manolo Santana, với cơ hội giành thêm một danh hiệu lớn.

Marta Kostyuk trở thành tâm điểm tranh luận sau lễ trao giải Madrid Open. Tay vợt Ukraine đánh bại Mirra Andreeva 6-3, 7-5 để giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đăng quang, Kostyuk không nhắc trực tiếp đến đối thủ người Nga, dù Andreeva trước đó dành nhiều lời khen cho cô. Quyết định này lập tức gây ra những phản ứng trái chiều. Dẫu vậy, chiến thắng tại Madrid vẫn là cột mốc lớn, khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Kostyuk trên đấu trường đỉnh cao.

FIA đã triệu tập Isack Hadjar và đại diện Red Bull sau vòng phân hạng Miami Grand Prix vì nghi vấn vi phạm kỹ thuật. Tay đua 21 tuổi xếp thứ chín với thành tích 1 phút 28,789 giây.

Tuy nhiên, bộ phận kỹ thuật phát hiện tấm sàn hai bên xe nhô ra ngoài giới hạn cho phép. Báo cáo ban đầu cho biết phần sàn vượt quá thể tích tham chiếu khoảng 2 mm, có thể vi phạm Điều C3.5.5 trong quy định kỹ thuật F1. Phiên điều trần sẽ diễn ra sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.

David Benavidez khẳng định vị thế mới của mình khi hạ knock-out Gilberto “Zurdo” Ramirez ở hiệp sáu để thống nhất hai đai WBA và WBO hạng cruiserweight. Dù nhỏ con hơn, Benavidez áp đảo nhờ tốc độ ra đòn và sức mạnh vượt trội.

Anh liên tục dồn ép, khiến Ramirez hai lần quỳ gối trước khi trọng tài dừng trận đấu. Sau chiến thắng thứ 32 liên tiếp, “Quái vật Mexico” một lần nữa công khai thách đấu Saul “Canelo” Alvarez. Đây là màn so tài mà người hâm mộ quyền Anh chờ đợi suốt nhiều năm qua.