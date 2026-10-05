Nóng nhất thể thao sáng 5/10: Tyson Fury sẽ mời Tổng thống Trump cùng ra võ đài

Tyson Fury sẽ mời Tổng thống Trump cùng ra võ đài

Báo chí Anh cho biết Tyson Fury sẽ mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng hành cùng mình ra võ đài trước khi trận gặp Anthony Joshua diễn ra (dự kiến ngày 11/12 sắp tới). Fury đã từng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ cho tới khi được chính phủ của ông Trump dỡ bỏ. Mặc dù vậy Fury cũng thừa nhận khả năng mời được Tổng thống Trump là không cao.

Tyson Fury

Hơn 400 triệu đồng tiền thưởng được trao tại giải cầu lông trung cao tuổi TP.HCM 2026

Tối 4/10, Giải cầu lông trung cao tuổi và các nhóm tuổi TP.HCM mở rộng 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa – Vũng Tàu (phường Tam Thắng). Giải do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông TP.HCM tổ chức, quy tụ 375 tay vợt đến từ 31 CLB, đơn vị, tranh tài ở 9 nhóm tuổi với tổng cộng 22 nội dung.

Lễ trao giải cầu lông trung cao tuổi và các nhóm tuổi TP.HCM mở rộng 2026

Đáng chú ý, giải năm nay có sự góp mặt của nhiều tay vợt nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn và tăng tính giao lưu quốc tế cho sân chơi phong trào.

Sau các trận chung kết hấp dẫn, giải đã xác định những nhà vô địch ở các nội dung. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là nội dung đôi nam 66-70 tuổi, khi cặp tay vợt người nước ngoài Lim Mooi Hock và Wong Kwong Hang lên ngôi vô địch. Ở cuộc đua toàn đoàn, CLB Robot gây ấn tượng mạnh khi giành chức vô địch ở 13/22 nội dung, qua đó đứng nhất toàn đoàn.

Giải cầu lông trung cao tuổi và các nhóm tuổi TP.HCM mở rộng 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 400 triệu đồng. Đây là lần thứ 30 giải đấu được tổ chức, trở thành sân chơi quen thuộc dành cho những người yêu thích cầu lông, đặc biệt là các VĐV trung và cao tuổi. Giải không chỉ tạo cơ hội thi đấu, nâng cao chuyên môn mà còn là dịp để các CLB, đơn vị và VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB cầu lông trên địa bàn TP.HCM.

Rybakina cùng Osaka đồng sở hữu cột mốc không mong muốn

Trận thua ngược bất ngờ trước Alina Charaeva ở trận mở màn Beijing Open đã khiến Elana Rybakina không chỉ bị loại khỏi giải từ sớm, cô còn thua ngay trong trận đầu tiên trên vị trí số 1 của WTA. Đây là lần thứ 2 điều này xảy ra khi trước đó Naomi Osaka sau khi lên số 1 thế giới đã thua ở Dubai Open năm 2019.

UFC 332 lập kỷ lục knockout

Sự kiện UFC 332 đã tạo ra một kỷ lục mới khi có 11 trận kết thúc bằng knock-out, trong đó có 9 trận kết thúc ngay trong hiệp 1, đặc biệt là chuỗi 7 trận liên tiếp điều này xảy ra. Sự kiện này đã gây được ấn tượng với khán giả theo dõi và cả huyền thoại UFC Daniel Cormier cũng gọi đây là một trong những sự kiện UFC đáng xem nhất trong lịch sử.

Jokic cam kết tương lai với Denver Nuggets

Denver Nuggets từ sau chức vô địch NBA năm 2023 đã dần tụt phong độ vì nhiều lý do, và đã có nhiều mối lo rằng trung phong siêu sao Nikola Jokic sẽ tìm bến đỗ mới sau khi hết hợp đồng. Nhưng trong cuộc họp báo đầu tiên trước thềm mùa giải mới, Jokic nói: “Tôi sẽ ký gia hạn vào năm sau, tôi sẽ ký 5 năm. Tôi ổn với cuộc sống ở đây, vấn đề chỉ luôn là đội bóng có muốn tôi và tất cả mọi người ở đây đều muốn tôi ở lại”.