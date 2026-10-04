Nóng nhất thể thao tối 4/10: Nadal nâng cúp ở giải biểu diễn mini

Nadal nâng cúp ở giải biểu diễn mini

Rafael Nadal mới đây đã cùng Carlos Moya, David Ferrer và Richard Gasquet đánh bại đội tuyển Andy Murray ở giải đấu mini tổ chức tại Học viện tennis của Nadal. Giải đấu được tổ chức theo dạng trộn lẫn các cặp đôi nam thi đấu với nhau trong 7 trận đấu. Murray thi đấu cùng với Fabio Fognini, Dominic Thiem và Marat Safin, và dù các cựu tay vợt này đã chơi cố gắng nhưng họ đã thua đội của Nadal 3-4. Đã có hơn 2000 khán giả tới dự xem giải đấu mini này.

Rafael Nadal

Nữ kỳ thủ Hà Quỳnh Anh đại diện Việt Nam dự giải cờ vây vô địch thế giới 2026

Tối 4/10, vòng loại Việt Nam cho giải vô địch cờ vây thế giới Shinhan Bank Kiseon lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại tại TP.HCM. Hà Quỳnh Anh xuất sắc giành vị trí dẫn đầu bảng vô địch, qua đó trở thành kỳ thủ duy nhất đại diện Việt Nam tranh tài tại giải đấu quốc tế diễn ra vào tháng 12 tới tại Hàn Quốc.

Quỳnh Anh có màn trình diễn ấn tượng khi toàn thắng cả 6 ván đấu, giành số điểm tuyệt đối. Thành tích này giúp nữ kỳ thủ tiếp tục khẳng định vị thế trong làng cờ vây Việt Nam và có năm thứ 2 liên tiếp giành quyền góp mặt tại sân chơi thế giới. Ở giải đấu năm 2025, Quỳnh Anh từng lọt vào vòng 1/16. Trở lại với giải đấu năm nay, nữ kỳ thủ đặt mục tiêu tiến xa hơn khi được tiếp tục tranh tài với những đối thủ hàng đầu quốc tế.

Nữ kỳ thủ Hà Quỳnh Anh

Chia sẻ sau khi giành vé dự giải thế giới, Hà Quỳnh Anh cho biết vòng loại năm nay mang đến nhiều cảm xúc khi quy tụ những kỳ thủ mạnh nhất của Việt Nam.

“Giải đấu vòng loại này rất ý nghĩa và kịch tính khi quy tụ đầy đủ các kỳ thủ tốt nhất, cũng chính là những bạn học cờ thân thiết của tôi. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và ban tổ chức đã tạo nên một sân chơi tuyệt vời”.

“Đây là cơ hội quý để tôi cọ xát và học hỏi. Được đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế là vinh dự lớn. Tôi sẽ nỗ lực trong từng ván cờ để mang về kết quả tốt nhất, đồng thời thể hiện bản lĩnh và hình ảnh đẹp của cờ vây Việt Nam với bạn bè quốc tế”, Quỳnh Anh nói.

Vòng loại Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 3-4/10 tại TP.HCM được Liên đoàn cờ Việt Nam quy tụ gần 100 kỳ thủ khắp cả nước. Bên cạnh bảng vô địch tuyển chọn 1 kỳ thủ dự giải thế giới, vòng loại VN còn mở rộng thêm 2 nội dung là cá nhân U11 và cá nhân U16, tạo sân chơi chất lượng cho người yêu cờ vây ở nhiều độ tuổi.

Alcaraz thất vọng dù vượt qua Shapovalov

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu tại giải Japan Open khi thắng Shapovalov sau 2 set. Ở set 2, Shapovalov bỏ cuộc vì chấn thương.

Sau trận, Alcaraz vẫn tự chất vấn bản thân: "Tôi hơi thất vọng với những cú giao bóng của mình. Tôi không tìm được cách giao bóng tốt. Tôi gặp khó khăn trong hầu hết các game mình cầm giao bóng.

Nhưng tôi rất vui vì đã trở lại sau mỗi lần bị bẻ game cầm giao bóng. Đó là những điểm số tuyệt vời, những pha bóng tuyệt vời".

Tay golf Hàn Quốc được miễn quân dịch nhờ HCV ASIAD

Tay golf Tom Kim đã mang về HCV môn golf tại ASIAD cho đoàn Hàn Quốc ở nội dung đấu gậy. Chiến thắng của tay golf 24 tuổi này đã khiến anh được miễn nghĩa vụ quân sự toàn phần tại Hàn Quốc theo luật định. Tom Kim trước đó đã đoạt 4 danh hiệu PGA Tour, trong đó có danh hiệu Scottish Open ngay trước ASIAD. Tom Kim giờ chỉ phải thực hiện khóa tập huấn quân sự kéo dài 3 tuần thay vì phục vụ quân đội trong gần 2 năm.

Tom Kim

Fury gọi HLV cũ là “kẻ phản bội”

Anthony Joshua để chuẩn bị cho trận Tyson Fury đã tái ngộ với HLV Ben Davison, người đã từng huấn luyện Joshua cho tới trước 2 trận gần nhất của tay đấm này. Tuy nhiên Davison đã từng làm việc với Fury cách đây gần 1 thập kỷ và giúp Fury thăng hoa, nên Fury khi biết tin đã gọi Davison là “kẻ phản bội” trên mạng xã hội và cho rằng Joshua cố ý làm vậy để khiêu khích mình.

Eala tự hào sau tấm huy chương Đồng ASIAD

Dù không đạt được mục tiêu vào chung kết đơn nữ tại ASIAD, Alex Eala cho biết cô vẫn tự hào khi đã đoạt HCĐ cho Philippines, sau khi chấp nhận bị phạt 10.000 USD và 52 tuần không được tính điểm WTA vì bỏ qua giải Beijing Open. “Tôi rất tự hào khi đại diện cho đất nước cũng như mang về huy chương. Đây là một trải nghiệm đặc biệt”, Eala nói.

Báo chí Hàn Quốc đặt dấu hỏi về môn bắn cung

Chỉ đoạt 3 HCV môn bắn cung tại ASIAD khiến báo giới Hàn Quốc đã đặt vấn đề về sự thống trị môn này ở đấu trường quốc tế. Tờ “Nhật báo Đông Á” chỉ ra rằng Ấn Độ đã vượt Hàn Quốc trên bảng xếp hạng chung cuộc ở ASIAD trước và lần này Trung Quốc lẫn Indonesia cũng có dấu hiệu vươn lên. “Một cú đẩy sẽ là điều họ cần lúc này bởi Hàn Quốc đang mất đi sự thống trị môn bắn cung ngay ở đấu trường châu lục, chứ chưa nói đến Olympic và các giải vô địch thế giới”, tờ này viết.