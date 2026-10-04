Hot girl mê game "trà trộn" vào đội nam giành HCV lịch sử ASIAD

Mới đây, tại ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), một nữ game thủ đã khiến truyền thông quốc tế phải chấn động khi xuất sắc cùng các đồng đội nam mang về tấm HCV lịch sử ở bộ môn thể thao điện tử (esports).

Mu Xinyue giành vinh quang ASIAD cùng các đồng đội nam

Cô gái đặc biệt này là Mu Xinyue (biệt danh trong game là "Tao Wan'an"). Cô là bóng hồng duy nhất trong đội tuyển esports Trung Quốc tranh tài tại kỳ đại hội lần này. Mu Xinyue cùng các đồng đội đánh bại đối thủ kịch tính Nhật Bản trong trận chung kết bộ môn Identity V (phiên bản ASIAD) diễn ra vào ngày 30/09/2026.

Tấm HCV này giúp cá nhân Mu Xinyue đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ vận động viên đầu tiên giành HCV esports tại một kỳ Á vận hội.

Bản lĩnh của "đóa hồng" duy nhất giữa các đối thủ nam

Dù ban tổ chức ASIAD không hề phân chia giới tính và mở rộng cửa cho cả nam lẫn nữ, esports từ trước đến nay vẫn luôn là sân chơi bị áp đảo hoàn toàn bởi các đấng mày râu.

Theo số liệu đăng ký tại ASIAD 2026, có hơn 500 game thủ tham gia tranh tài nhưng chỉ có vỏn vẹn 14 bóng hồng.

Giữa hàng trăm nam vận động viên, Mu Xinyue đã chứng minh bản lĩnh "không phải dạng vừa" khi là nữ tuyển thủ duy nhất trụ lại đến trận đấu cuối cùng và chạm tay vào đỉnh vinh quang.

Trận chung kết nghẹt thở đến phút chót

Môn thi đấu Identity V là tựa game chiến thuật sinh tồn bất đối xứng (gồm phe Thợ săn và phe Kẻ sống sót). Trận chung kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã diễn ra vô cùng căng thẳng:

- Hai hiệp đầu: Hai đội giằng co nghẹt thở với tỷ số hòa lần lượt là 4-4 và 5-5.

- Hiệp ba bùng nổ: Tuyển Trung Quốc vươn lên dẫn trước áp đảo với tỷ số 7-2.

- Hiệp bốn & năm: Sau khi tiếp tục hòa 4-4 ở hiệp bốn, bản lĩnh của Mu Xinyue và các đồng đội ở hiệp năm quyết định đã giúp họ hạ gục hoàn toàn đội chủ nhà Nhật Bản để bước lên bục cao nhất.

Cô gái xinh đẹp trở thành thần tượng mới của các game thủ nữ châu Á

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời

Chia sẻ trong nước mắt sau khi quốc kỳ được kéo lên, Mu Xinyue nghẹn ngào: "Khi mới bắt đầu thi đấu, tôi chưa từng dám nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu ASIAD và giành HCV. Khoảnh khắc quốc ca vang lên và tấm huy chương được đeo vào cổ, tôi hạnh phúc đến vỡ òa. Đây chắc chắn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Chiến thắng của hot girl Mu Xinyue đã nên cơn sốt tại quê nhà, và truyền cảm hứng cho cộng đồng game thủ nữ trên toàn thế giới, như lời khẳng định con gái hoàn toàn có thể làm chủ và lên ngôi vương ở những đấu trường esports khắc nghiệt nhất.