Lễ bế mạc ASIAD 20: Màn chào đón đặc biệt tới ASIAD 2030 của Qatar
Qatar mang tới một đoạn giới thiệu hết sức ấn tượng để quảng bá cho ASIAD 2030 họ sẽ đăng cai.
Sau 16 ngày của ASIAD, ngọn lửa của Á vận hội đã được tắt đi. Buổi lễ bế mạc kết thúc với màn biểu diễn điệu nhảy truyền thống Bon Odori của Nhật Bản.
Nước chủ nhà tiếp theo, Qatar, mang tới một đoạn giới thiệu rất đặc biệt. Họ nhớ lại ký ức của những kỳ đăng cai World Cup 2022, Asian Cup và các giải vô địch thế giới của những môn thể thao khác. Hành trình này được điểm lại qua cặp mắt của VĐV Mutaz Essa Barshim, nhà vô địch Olympic môn nhảy cao, và được tượng trưng qua lá cờ Á vận hội bay trên không trung như tấm thảm bay, một kỳ vật huyền thoại trong các truyện cổ Hồi giáo.
Phần giới thiệu kết thúc với cảnh VĐV đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD.
Nước chủ nhà Nhật Bản đã trao lại lá cờ Olympic cho Qatar, quốc gia sẽ đăng cai ASIAD 2030 tại Doha. Đã 20 năm kể từ lần gần nhất ASIAD được đăng cai ở Qatar.
Hideaki Omura, thống đốc tỉnh Aichi, có bài phát biểu cảm ơn các đoàn thể thao. Ông bày tỏ sự khen ngợi cho nỗ lực của tất cả mọi người đã làm nên kỳ đại hội thành công, và bày tỏ sự hy vọng vào một châu Á đoàn kết qua những sự kiện như thế này.
Tiếp đó là chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, người coi ASIAD lần này đã nâng tầm thể thao lên một mức mới với nhiều kỷ lục được phá. Ông Al Thani bày tỏ vào sự hy vọng thành công cho kỳ ASIAD tiếp theo tại Doha, Qatar.
Đoàn Việt Nam đã trở về gần hết nên chỉ còn một số nhỏ thành viên vẫn ở lại cho buổi lễ bế mạc.
Khác với buổi lễ khai mạc, lần này những VĐV vẫn còn ở lại của các đoàn thể thao dù lần lượt đi vào lễ đài nhưng không cần tách xa nhau. Ngoại cảnh của lễ diễu hành có những vũ công nhảy múa đẹp mắt.
Đoàn Nhật Bản tiến vào khu vực diễu hành sau cuối và họ không chỉ mang cờ nước mình, một số VĐV còn mang cả cờ các nước khác.
Các đoàn thể thao dự đại hội đều cử 1 VĐV đại diện để mang quốc kỳ vào lễ đài trung tâm, đi cùng một người mang bảng tên quốc gia trong trang phục kimono.
Các sĩ quan đại diện cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực hiện nghi thức treo lá cờ nước chủ nhà. Khoảnh khắc đáng nhớ của các môn thi đấu được điểm lại.
Kế đến là lễ cử hành quốc ca Nhật Bản.
Thời gian diễn ra bế mạc ASIAD
Ủy ban Olympic Nhật Bản công bố lễ bế mạc ASIAD 20 sẽ diễn ra vào 18h ngày 4/10 theo giờ địa phương, tức 16h ngày 4/10 theo giờ Việt Nam. Sân Paloma Mizuho là địa điểm tổ chức buổi lễ. Sân Paloma Mizuho mở cửa đón khán giả từ 13h30. Phần khởi động của chương trình bắt đầu từ 16h.
Sân Paloma Mizuho, nơi diễn ra lễ bế mạc ASIAD 20
Những nghệ sĩ trình diễn đáng chú ý ở buổi lễ có thể kể tới như nhóm INI, Okubo Kayoko, nhóm nữ MYERA, các thành viên Đại học thể dục thể thao Nhật Bản và đoàn biểu diễn Tokugawa Ieyasu – Hattori Hanzo Ninja.
Theo kế hoạch, lễ bế mạc kết thúc vào vào khoảng 19h30 giờ địa phương. Ban tổ chức cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh và điều tiết khán giả nghiêm ngặt, trong đó có khoảng thời gian hạn chế vào sân trước giờ lễ chính.
Chủ đề hấp dẫn của lễ bế mạc
Chủ đề của lễ bế mạc ASIAD 20 mang tên "ONE ASIA", mang thông điệp về sự đoàn kết của châu Á thông qua thể thao. Cái tên ày tiếp nối chủ đề "Harmonic Heart Beat" của lễ khai mạc, hướng tới hình ảnh những VĐV và đoàn thể thao cùng chia sẻ cảm xúc sau hơn 2 tuần tranh tài ở Nhật Bản.
Lễ bế mạc dự kiến mở đầu bằng video nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ASIAD 2026. Sau đó là phần diễu hành của các vận động viên, các nghi thức tuyên bố bế mạc và hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA).
Thành phố Doha (Qatar) sẽ trở thành chủ nhà của ASIAD 21. Buổi lễ trao cờ cho Doha cũng diễn ra ở lễ bế mạc ASIAD 20.
Ngoài các nghi thức chính, chương trình trong lễ bế mạc ASIAD còn kết hợp những màn trình diễn nghệ thuật với màu sắc đặc trưng của Aichi-Nagoya. 2 VĐV xuất sắc nhất của Á vận hội cũng được công bố trong lễ bế mạc.
TPO - Lễ bế mạc Asiad 20 diễn ra lúc 18h ngày 4/10 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản). Chủ đề “ONE ASIA”, nghi thức...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 11:11 AM (GMT+7)