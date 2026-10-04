Lễ bế mạc ASIAD 20: Màn chào đón đặc biệt tới ASIAD 2030 của Qatar

Nghi thức chào đón khán giả tới Qatar 2030

Nước chủ nhà tiếp theo, Qatar, mang tới một đoạn giới thiệu rất đặc biệt. Họ nhớ lại ký ức của những kỳ đăng cai World Cup 2022, Asian Cup và các giải vô địch thế giới của những môn thể thao khác. Hành trình này được điểm lại qua cặp mắt của VĐV Mutaz Essa Barshim, nhà vô địch Olympic môn nhảy cao, và được tượng trưng qua lá cờ Á vận hội bay trên không trung như tấm thảm bay, một kỳ vật huyền thoại trong các truyện cổ Hồi giáo.

Phần giới thiệu kết thúc với cảnh VĐV đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD.