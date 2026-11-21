Sân khấu để giới thiệu loạt tài năng cho bóng đá thế giới

U17 World Cup từng là nơi Ronaldinho, Toni Kroos, Cesc Fabregas hay Phil Foden gây tiếng vang trước khi trở thành những ngôi sao hàng đầu.

Khi U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 với 48 đội tuyển tham dự, hành trình của những tên tuổi này tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện thú vị về sân chơi dành cho các tài năng trẻ.

Ronaldinho – Brazil, U17 World Cup 1997

Ronaldinho mới 17 tuổi khi cùng Brazil vô địch U17 World Cup 1997 tại Ai Cập. Anh ghi 2 bàn từ chấm phạt đền, gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân, tốc độ và những pha xử lý ngẫu hứng. Brazil đánh bại Ghana 2-1 trong trận chung kết để đăng quang.

Chỉ 5 năm sau, Ronaldinho cùng Brazil vô địch World Cup 2002. Anh tiếp tục giành Quả bóng vàng 2005 và Champions League 2006 với Barcelona, trở thành một trong những cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc nhất lịch sử.

Toni Kroos – Đức, U17 World Cup 2007

Toni Kroos ghi 5 bàn tại U17 World Cup 2007, giành Quả bóng vàng và giúp Đức đứng thứ 3. Tiền vệ trẻ của Bayern Munich nổi bật nhờ khả năng chuyền bóng, sút xa và thực hiện những tình huống cố định.

Kroos sau đó trở thành trụ cột của Real Madrid, giành tổng cộng 6 chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Anh còn cùng Đức đăng quang World Cup 2014, khẳng định vị thế một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ.

Cesc Fabregas – Tây Ban Nha, U17 World Cup 2003

Fabregas gây tiếng vang tại U17 World Cup 2003 khi ghi 5 bàn, giành cả Chiếc giày vàng lẫn Quả bóng vàng. Anh lập cú đúp trước Argentina ở bán kết, giúp Tây Ban Nha vào chung kết trước khi thua Brazil.

Sau này, Fabregas giành 2 chức vô địch Premier League, EURO 2008, EURO 2012 và World Cup 2010. Chính anh kiến tạo để Andres Iniesta ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010 gặp Hà Lan.

Phil Foden – Anh, U17 World Cup 2017

Phil Foden là ngôi sao sáng nhất của Anh tại U17 World Cup 2017. Anh giành Quả bóng vàng, lập cú đúp trong trận chung kết thắng Tây Ban Nha 5-2, giúp bóng đá Anh lần đầu vô địch giải đấu này.

Trưởng thành tại Man City, Foden giành 6 chức vô địch Premier League và Champions League 2023. Mùa 2023/24, anh ghi 19 bàn tại Premier League và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Tuy nhiên, Foden đang trải qua giai đoạn chững lại. Đến tháng 11/2026, tiền vệ người Anh chưa tìm lại được sự ổn định như thời kỳ đỉnh cao, dù vẫn có những màn trình diễn nổi bật tại Champions League.

Victor Osimhen – Nigeria, U17 World Cup 2015

Victor Osimhen lập kỷ lục ghi 10 bàn trong 7 trận tại U17 World Cup 2015 ở Chile. Anh ghi bàn trong cả 7 trận, giúp Nigeria đánh bại Mali 2-0 ở chung kết và giành chức vô địch thế giới lần thứ 5.

Osimhen sau đó trở thành tiền đạo hàng đầu Serie A. Mùa 2022/23, anh ghi 26 bàn, giành Chiếc giày vàng và giúp Napoli vô địch Italy sau 33 năm chờ đợi. Năm 2023, anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Son Heung-min – Hàn Quốc, U17 World Cup 2009

Son Heung-min ghi 3 bàn tại U17 World Cup 2009, góp công đưa Hàn Quốc vào tứ kết. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của anh là cú sút xa đẹp mắt vào lưới chủ nhà Nigeria.

Sau khi thi đấu tại Đức, Son gia nhập Tottenham năm 2015 và trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League. Anh ghi 23 bàn mùa 2021/22, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Mohamed Salah và là cầu thủ châu Á đầu tiên giành giải thưởng này. Son còn cùng Tottenham vô địch Europa League 2025.

Carlos Tevez – Argentina, U17 World Cup 2001

Carlos Tevez ghi 2 bàn tại U17 World Cup 2001, trong đó có pha lập công ở trận bán kết Argentina thua Pháp 1-2. Tiền đạo trẻ gây ấn tượng nhờ sức mạnh, tốc độ và lối chơi quyết liệt.

Tevez sau đó giành 3 chức vô địch Premier League cùng MU và Man City, đăng quang Champions League 2008 với MU và 2 lần vô địch Serie A trong màu áo Juventus. Anh trở thành một trong những tiền đạo Argentina thành công nhất tại châu Âu.

Neymar – Brazil, U17 World Cup 2009

Neymar tham dự U17 World Cup 2009 với nhiều kỳ vọng nhưng Brazil bị loại ngay từ vòng bảng. Tiền đạo trẻ khi ấy chưa có cơ hội tạo dấu ấn lớn tại sân chơi thế giới.

Tuy nhiên, Neymar nhanh chóng trưởng thành trong màu áo Santos, giành Copa Libertadores 2011 trước khi chuyển sang Barcelona. Anh cùng Messi và Suarez tạo thành hàng công nổi tiếng, giúp đội bóng Tây Ban Nha giành cú ăn 3 mùa 2014/15. Neymar còn giành huy chương vàng Olympic 2016 và 2 lần đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Andres Iniesta – Tây Ban Nha, U17 World Cup 2001

Andres Iniesta từng góp mặt tại U17 World Cup 2001 cùng Tây Ban Nha nhưng không giành danh hiệu cá nhân nổi bật nào. Tài năng của anh phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo tại lò đào tạo La Masia.

Iniesta sau đó trở thành huyền thoại Barcelona với 9 chức vô địch La Liga và 4 Champions League. Anh còn cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, trong đó nổi bật là bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan ở chung kết World Cup 2010.

Landon Donovan – Mỹ, U17 World Cup 1999

Landon Donovan giành Quả bóng vàng U17 World Cup 1999 tại New Zealand, góp công giúp đội tuyển Mỹ đứng thứ 4 chung cuộc.

Anh sau đó trở thành huyền thoại bóng đá Mỹ với 6 chức vô địch MLS Cup, ghi 57 bàn sau 157 trận cho đội tuyển quốc gia và tham dự 3 kỳ World Cup. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Donovan là bàn thắng phút bù giờ vào lưới Algeria tại World Cup 2010, giúp Mỹ giành vé vào vòng 1/8.

Không phải tài năng U17 nào cũng trở thành siêu sao

Lịch sử U17 World Cup cũng chứng kiến nhiều cầu thủ từng tỏa sáng nhưng không đạt thành công tương xứng khi trưởng thành.

Rhian Brewster ghi 8 bàn, giành Chiếc giày vàng năm 2017 nhưng sự nghiệp không phát triển mạnh mẽ như đồng đội Phil Foden. Souleymane Coulibaly ghi 9 bàn năm 2011, còn Valmir Berisha đoạt Chiếc giày vàng 2013 với 7 bàn, nhưng cả hai đều không trở thành những tiền đạo hàng đầu châu Âu.

U17 World Cup 2026 tiếp tục giới thiệu nhiều gương mặt đáng chú ý như Maki Kitahara của Nhật Bản, Eduardo Conceicao của Brazil hay Jose Escorcia của Colombia. Trong đó, Kitahara đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới U17 châu Á 2026.

Những cầu thủ trẻ này đang có cơ hội gây tiếng vang tại Qatar. Tuy nhiên, để nối gót Ronaldinho, Kroos hay Osimhen, họ vẫn cần nhiều năm phát triển, thích nghi với bóng đá chuyên nghiệp và duy trì phong độ ở đẳng cấp cao nhất.