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Thể thao Việt Nam cán đích vị trí 20 Asiad, đứng thứ 5 Đông Nam Á

Sự kiện: Asiad 2026

TPO - Khép lại Asiad 20 tại Aichi-Nagoya, đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, không đạt mục tiêu đề ra về số lượng HCV.

Thể thao Việt Nam cán đích vị trí 20 Asiad, đứng thứ 5 Đông Nam Á - 1

Thể thao Việt Nam cán đích vị trí 20 Asiad, đứng thứ 5 Đông Nam Á - 2

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Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2026 14:33 PM (GMT+7)
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