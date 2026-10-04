Thể thao Việt Nam cán đích vị trí 20 Asiad, đứng thứ 5 Đông Nam Á
TPO - Khép lại Asiad 20 tại Aichi-Nagoya, đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, không đạt mục tiêu đề ra về số lượng HCV.
Tại ASIAD 2026, Mu Xinyue trở thành tâm điểm khi cùng tuyển esports Trung Quốc đánh bại Nhật Bản, giành HCV nội dung Identity V và làm nên cột mốc...
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 14:33 PM (GMT+7)