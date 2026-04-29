Mỹ nhân giành "vé vớt" gây sốc Madrid Open, số 1 Sabalenka có 6 match-point vẫn thua đau

Giữa bối cảnh nhiều tên tuổi lớn gây thất vọng, Madrid Open 2026 lại chứng kiến sự trỗi dậy đầy bất ngờ của hai gương mặt tưởng chừng “ngoài kịch bản” Anastasia Potapova (Áo, hạng 56 WTA) tay vợt nhận suất “lucky loser” (thua vòng loại vẫn nhận suất chơi vòng chính) và Hailey Baptiste (Mỹ, hạng 32), người vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất mùa giải.

Potapova đang trở thành ngôi sao gây sốc Madrid Open 2026

Từ “vé vớt” đến cơn địa chấn

Chỉ một tuần trước, Potapova còn đứng ngoài cánh cửa vòng chính khi thất bại ở vòng loại cuối cùng. Nhưng cơ hội bất ngờ đến khi Madison Keys rút lui phút chót vì ốm, đưa cô vào giải với tư cách “lucky loser”.

Tưởng chừng chỉ là cái tên lấp chỗ trống, Potapova lại viết nên hành trình không tưởng. Cô lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, đỉnh điểm là chiến thắng gây sốc trước Elena Rybakina, hạt giống số 2 và là nhà vô địch Grand Slam.

Cách Potapova thi đấu thực sự đáng chú ý, cô bình tĩnh trong những thời điểm then chốt, khả năng lật ngược thế trận (điển hình trước Jelena Ostapenko) và thể hiện tâm lý thoải mái của một người “không có gì để mất”.

Việc lọt vào tứ kết WTA 1000 đầu tiên trên sân đất nện mang về tiền thưởng lớn, đưa cô trở lại top 50 thế giới, bước tiến vượt bậc chỉ trong vài tuần. Cô sẽ viết tiếp chuyện cổ tích nếu hạ được Karolina Pliskova ở trận tứ kết Madrid Open vào 29/4.

Baptiste và chiến thắng của bản lĩnh

Nếu Potapova gây sốc bằng hành trình “từ con số 0”, thì Baptiste lại khiến cả Madrid bùng nổ với một trận đấu đi vào lịch sử cá nhân.

Sabalenka (bên trái) có 6 match point nhưng vẫn để thua trước Baptiste (bên phải)

Đối đầu tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka, Baptiste bị dồn vào chân tường khi đối mặt tới 6 match point (điểm kết thúc trận). Nhưng thay vì sụp đổ, cô chọn cách chiến đấu đến cùng.

Chiến thuật của Baptiste cực kỳ rõ ràng, cô buộc đối thủ phải tự thắng điểm, không tặng bất kỳ sai lầm dễ dàng nào và dám chơi mạo hiểm ở thời khắc quyết định.

Kết quả là màn ngược dòng 2-6, 6-2, 7-6 đầy cảm xúc, chấm dứt chuỗi 15 trận thắng của Sabalenka. Đây cũng là lần đầu tiên Baptiste đánh bại một tay vợt số một thế giới, cột mốc mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp.

Trong một mùa giải đầy biến động, Madrid Open đang trở thành sân khấu hoàn hảo cho những câu chuyện vượt ngoài mọi dự đoán.