SEA Games 33 có cả môn kéo co, mổ xẻ những môn chơi "dị nhất" ở Thái Lan

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025 hứa hẹn là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đa dạng, hấp dẫn với sự góp mặt của 50 môn chính thức và 4 môn trình diễn. Trong số đó, nhiều môn thể thao mới, “dị”, mang nét văn hóa đặc trưng hoặc hiện đại đã được lựa chọn đưa vào chương trình thi đấu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thú vị.

🪢💪 Kéo co, môn thể thao truyền thống đầy sức hút

Kéo co là 1 trong 4 môn thi đấu giao lưu, biểu diễn ở SEA Games 33

Kéo co (Tug of War) đã là một phần trong lịch sử SEA Games và tiếp tục góp mặt trong kỳ đại hội lần này. Môn thể thao này không đơn thuần là sức mạnh kéo dây mà yêu cầu sự phối hợp ăn ý của toàn bộ đội, mang tính đồng đội cao và rất quyết liệt. Du nhập từ nhiều nền văn hóa khác nhau, kể từ khi ra đời cách đây hàng ngàn năm, kéo co vẫn giữ sức hấp dẫn đặc biệt khi người xem được chứng kiến những trận đấu mướt mồ hôi, quyết liệt đến từng phút.

⚽️🏓 Teqball, sự kết hợp độc đáo giữa bóng đá và bóng bàn

Teqball mang lại sức hút lớn

Teqball là môn thể thao mới hoàn toàn về mặt phổ biến được đưa vào SEA Games 33 lần đầu tiên. Đây là trò chơi sử dụng bàn cong để đá bóng tương tự bóng đá, nhưng thao tác gần giống với bóng bàn, giúp phát triển kỹ năng điều khiển bóng và phản xạ nhanh nhạy. Ra đời khoảng năm 2012 tại Hungary, Teqball nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu do tính giải trí và rèn luyện thể chất độc đáo của nó.

🥋⚔️ Kabaddi, môn đối kháng đặc sắc

Kabaddi, môn thể thao đang dần trở nên quen thuộc ở SEA Games

Kabaddi là môn thể thao truyền thống ngược lại hoàn toàn với xu hướng hiện đại, được coi như một “cuộc chiến sống còn” trong sân hình tròn, với những lượt đấu căng thẳng giữa người tấn công và phòng thủ.

Được phát triển từ nền văn hóa Nam Á xa xưa, Kabaddi thu hút mạnh tại Đông Nam Á nhờ tính hấp dẫn, đòi hỏi sức bền, sự nhanh nhẹn và trí thông minh. Tại SEA Games 33, môn này tiếp tục được duy trì và thu hút nhiều khán giả.

🏑🌳 Bóng gỗ, thể thao bản địa của Thái Lan

Bóng gỗ là nội dung thi đấu chính thức ở đại hội sắp tới

Bóng gỗ (Woodball) khá ít được biết đến bên ngoài khu vực châu Á nhưng lại được Thái Lan quảng bá và đưa vào SEA Games như một món quà văn hóa đặc biệt.

Tương tự golf nhưng sử dụng gậy gỗ để lăn bóng qua các vòng tròn trên sân cỏ hoặc cát, môn thể thao này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sự khéo léo trong từng cú đánh. Đây là cách Thái Lan thể hiện sự khác biệt và giới thiệu môn thể thao bản địa đến cộng đồng thể thao khu vực.

🥏🪂🔥 Các môn thể thao trình diễn: Ném đĩa, kéo co và thể thao trên không

Ngoài kéo co, SEA Games 33 còn có 3 môn thể thao trình diễn rất độc đáo gồm ném đĩa (Disc sports), võ tổng hợp (MMA) và thể thao trên không (đi dù lượn, paramotoring (dù lượn có động cơ)). Những nội dung thi đấu này sẽ mang thử nghiệm nhưng dự kiến thu hút sự quan tâm nhờ tính mới lạ, đậm chất mạo hiểm hoặc thể thao đồng đội giàu tính giải trí.

Dù lượn có động cơ được áp dụng ở SEA Games

Việc đưa vào các môn thể thao mới và độc đáo tại SEA Games làm tăng tính hấp dẫn của đại hội, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và khán giả đại chúng và giúp duy trì và phát huy nét văn hóa đa dạng của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, nó mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi kỹ thuật và phát triển thể thao hiện đại trong khu vực.