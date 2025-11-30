Musetti duy trì 52 năm "báu vật" làng tennis, phát huy tuyệt kỹ của Federer

🎨 Người giữ "báu vật" tennis

Trong khi thế giới tennis hiện đại đang dần chứng kiến sự mai một của cú trái tay một tay (one-handed backhand), tay vợt người Ý Lorenzo Musetti đã trở thành người tiếp nối truyền thống quý giá này, giữ cho “báu vật” của Federer và các huyền thoại tiếp tục duy trì ở top 10 ATP cuối năm 2025.

Musetti nằm trong top 10 ATP cuối năm 2025, giúp kỷ lục tiếp tục tồn tại sau 52 năm

Musetti khép lại mùa giải 2025 ở vị trí số 8 thế giới, trở thành người duy nhất trong top 10 sở hữu cú trái tay một tay. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ATP bắt đầu xếp hạng năm 1973, top 20 cuối năm chỉ có một tay vợt sử dụng cú đánh này, khẳng định sự hiếm hoi của kỹ thuật rất đẹp mắt này.

Truyền thống này từng bị đe dọa trong năm 2024 khi top 10 không có bất kỳ tay vợt nào sử dụng cú một tay trong hơn một tháng, trước khi Grigor Dimitrov trở lại vị trí số 10, khôi phục chuỗi hơn 50 năm. Năm 2025, khoảng trống này một lần nữa xuất hiện, nhưng Musetti đã “xóa tan nỗi lo” bằng màn thăng tiến ấn tượng trên mặt sân đất nện, vươn lên top 10 từ tháng 5 và duy trì phong độ đến cuối mùa.

Đây là chuỗi liên tục 52 năm có ít nhất một tay vợt chơi trái một tay xuất hiện trong top 10 ATP cuối năm, bắt đầu từ 1973.

⏳ Nghệ sĩ của ATP: Musetti và di sản của Federer

Sự thăng hoa của Musetti tiếp tục bảo tồn lịch sử, và thể hiện phong cách nghệ sĩ của anh trên sân, trái tay một tay uyển chuyển, giàu cảm xúc và đầy sáng tạo, hình ảnh được nhiều chuyên gia so sánh với tinh thần và kỹ thuật của Roger Federer, người từng biến cú trái tay một tay thành chuẩn mực của tennis hiện đại.

Federer là nghệ sĩ chơi trái 1 tay

Trong thế hệ mới của ATP, nơi các tay vợt mạnh mẽ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner thống trị về sức mạnh và tốc độ, Musetti nổi bật như một nghệ sĩ độc nhất, vừa giữ gìn di sản, vừa tạo dấu ấn cá nhân.

Nhờ anh, cú trái tay một tay vẫn tiếp tục tồn tại trong lịch sử và truyền cảm hứng cho các tay vợt trẻ, minh chứng rằng truyền thống và sáng tạo vẫn song hành trong tennis đỉnh cao.