Đội tuyển ba môn phối hợp 100% nhập tịch của Campuchia dự SEA Games 33 bị nghi ngờ nhập lậu

Vận động viên nhập tịch gốc Pháp Sokha Michael Chaumond của Campuchia giành huy chương Bạc nội dung Duathlon tại SEA Games 32.

Sau khi rút 8 môn, Đoàn thể thao Campuchia sẽ tới Thái Lan dự SEA Games 33 với 150 thành viên, tranh tài ở 13 môn thể thao. Theo trang Kampucheathmey, niềm hy vọng giành huy chương Vàng nằm ở các môn nhu thuật, kickboxing, mô tô nước, teqball và thể thao điện tử. Đây là những môn Campuchia đạt thành tích cao ở các giải châu lục hoặc kỳ SEA Games trước.

Theo tính toán của truyền thông nước chủ nhà Thái Lan, Campuchia có thể giành 7 huy chương Vàng SEA Games 33. Một trong những môn được đánh giá cao chính là ba môn phối hợp (triathlon) bơi lội, đạp xe và chạy.

Tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, các vận động viên chủ nhà đã giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và đứng thứ hai chung cuộc, chỉ sau Philippines (3 huy chương Vàng). Điều đáng nói, trong số 16 vận động viên của Campuchia có 3 người nhập tịch (gốc Pháp). 3 tấm huy chương họ giành được đều đến từ vận động viên nhập tịch.

Margot Garabedian, vận động viên nhập tịch gốc Pháp của Campuchia giành 2 huy chương Vàng Aquathlon và Triathlon nữ tại SEA Games 32.

Theo thông tin từ SRPT Sport News, đến Thái Lan dự SEA Games 33 lần này, đội tuyển ba môn phối hợp của Campuchia có 11 vận động viên. Tất cả họ đều nhập tịch, với 10 người gốc Pháp, một người gốc Trung Quốc và được dẫn dắt bởi HLV người Pháp.

Trong cuộc họp cấp cao trước thềm đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Ba môn phối hợp Thái Lan Wichian Sitthinavin phàn nàn về thành phần đội tuyển Campuchia. Ông cũng cho biết, những vận động viên nhập tịch của Campuchia đều đạt đẳng cấp thế giới, với những người hoàn thành cự ly 10km với thời gian chỉ 28 phút.

Sau khi nghe thông báo, ông Charoen Wattanasin, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, đã đề nghị Hiệp hội Ba môn phối hợp Thái Lan ngay lập tức liên hệ với Liên đoàn Ba môn phối hợp Châu Á và Thế giới để xác định tính hợp lệ của các vận động viên Campuchia, liệu họ có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhập tịch hay không.