Nóng nhất thể thao sáng 30/1: Ngannou đàm phán đấu Tyson Fury

Ngannou đàm phán đấu Tyson Fury

Nhiều nguồn tin cho biết nhà cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou đang đàm phán với phía Tyson Fury để đối đầu nhau trên sàn boxing vào mùa hè năm nay, dự kiến sẽ diễn ra sau khi Fury gặp Oleksandr Usyk vào tháng Tư. Ngannou đã rời UFC do mâu thuẫn với UFC xoay quanh vấn đề thù lao, và anh trước khi đi đã bày tỏ ý muốn thử sức với boxing.

Francis Ngannou

Sabalenka hy vọng năm nay được dự Wimbledon

Nhà tân vô địch đơn nữ Australian Open Aryan Sabalenka mới đây cho biết cô hy vọng năm nay mình sẽ được dự Wimbledon như thường sau khi đã phải vắng mặt năm ngoái. Wimbledon đã cấm các tay vợt Nga và Belarus sang thi đấu trong năm 2022 do hai nước này gây chiến với Ukraine, mặc dù Sabalenka công khai bày tỏ thái độ phản chiến.

Australian Open ế khán giả hơn thường lệ

Báo chí tại Australia cho biết kênh Channel Nine của Australia đang đối mặt nguy cơ thua lỗ sau khi bỏ 500 triệu USD để có bản quyền phát sóng Australian Open 2023. Lý do là bởi số lượng khán giả theo dõi đã tụt giảm tới 40% trong toàn giải đấu, trong đó trận chung kết nữ chỉ đạt tối đa 1,4 triệu người xem. Lý do được cho là bởi sự vắng mặt của nhiều tên tuổi lớn, từ Roger Federer, Serena Williams cho tới Naomi Osaka, Carlos Alcaraz và cả tay vợt chủ nhà Nick Kyrgios.

SAO điền kinh nhập tịch của Thái Lan phá kỷ lục quốc gia chạy 800m

Joshua Atkinson, VĐV điền kinh nhập tịch của Thái Lan từng đoạt 3 HCV ở SEA Games 31, vừa thiết lập kỷ lục quốc gia Thái Lan nội dung chạy 800m nam ngay trước thềm SEA Games 32. VĐV 19 tuổi này về đích với thời gian 1 phút 48 giây 27, xô đổ kỷ lục cũ 1 phút 48 giây 48 do Chern Srichudanu xác lập 28 năm trước tại SEA Games 1995.

